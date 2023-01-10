В Дії теперь снова можно подтвердить право собственности на недвижимость

Через портал Дія теперь снова можно получить информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. С началом полномасштабного вторжения страны-террористки России в Украину государственные реестры были отключены из-за соображений безопасности.

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Стоимость услуги составляет 30 грн. О том, как в действии подтвердить право собственности на недвижимость – расскажет OBOZREVATEL.

Справка из Государственного реестра прав подтверждает, что человек является владельцем квартиры, дома или земельного участка. Более одного миллиона украинцев получают такую справку ежегодно. Там есть информация из четырех основных реестров недвижимости:

Государственный реестр прав на недвижимое имущество; Реестр прав собственности на недвижимое имущество; Государственный реестр ипотек; Единый реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества по объекту недвижимого имущества.

Ранее сообщалось, что выписку из Единого государственного реестра (ЕГР) теперь можно получить на портале Дія. Посещать госучреждения отныне не нужно.

"Получайте выписку из Единого государственного реестра (ЕГР) на диване, в кофейне, за границей – онлайн. Раньше чтобы получить выписку из ЕГР, нужно было идти в ЦНАП, потом платить админсбор и ждать 24 часа. С Действием мы это изменили, получайте подъемник : онлайн – без визитов в госучреждения, за 100 гривен вместо 130, с оплатой картой прямо на портале", – отмечается в Telegram-канале Дія.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в приложении Действие появится возможность заказать замену водительского удостоверения. Механизм уже начали тестировать в бета-режиме.

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