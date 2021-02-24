В Украине подорожали квартиры: сколько стоит жилье в Киеве

В Украине выросли цены на квартиры. Приобрести собственное жилье в 2020-м стало на 5% дороже. Средняя цена однушки в Киеве составила $54 600, двушки – $77 800, трешки – $110 100.

Дешевле всего квартира обойдется в Деснянском районе столицы. В 2020-м по цене однокомнатной на Печерске можно было приобрести три таких же квартиры в Деснянском или Святошинском районах. Об этом сообщают аналитики OLX.

Продавцы начали поднимать стоимость квартир с лета прошлого года. Вместе с ценами стало расти и предложение. Среди "однушек" и "двушек" – к четвертому кварталу объявлений о продаже прибавилось на 31% и 36% соответственно, а вот желающих продать трехкомнатную квартиру стало больше всего на 3%.

Сколько стоят квартиры в столице

Наиболее выгодным вариантом для покупки однушки в Киеве в 2020-м был Деснянский район – в среднем $36 200. В Святошинском можно было отыскать вариант до $40 000. На третьем месте идет Соломенский район – $44 000. Самые дорогие однушки остаются на Печерске – $117 300 в среднем. Следом за ними идут однокомнатные квартиры Голосеевского и Шевченковского районов –примерно $61 800.

Касательно двухкомнатных квартир Троещина снова выходит в лидеры бюджетных вариантов. Цена за двушку соизмерима со стоимостью однокомнатной в среднем по Киеву. Можно купить жилье за $49 300. В других районах столицы цены стартует от $54 000.

Выгодно брать трешку в Деснянском районе – $60 000 в среднем. При этом в Голосеевском, Шевченковском и Печерском стоимость будет не менее $100 000.

Стоимость квартир в других крупных городах

В Днепре средняя цена за квартиру с одной комнатой – $26 600, с двумя – $35 500, с тремя – $45 700. Во Львове купить однушку можно за $38 700, двушку – $51 800, трешку – $63 300.

В Одессе квартиры продают со следующими ценами: однушка – $32 700, двушка – $46 400, трешка – $59 400. В Харькове однокомнатная будет стоить $25 400, двухкомнатная – $38 900, трехкомнатная – $52 900.

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