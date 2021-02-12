"Нафтогаз" заплатил членам набсовета больше 14 млн грн: сколько платят

В 2020-м НАК "Нафтогаз Украины" уменьшил стоимость оплаты услуг членов Наблюдательного совета в 2,1 раза (на 15,387 млн грн) по сравнению с прошлым годом – до 14,038 млн грн.

В 2019-м году компания направила на оплату услуг членов набсовета 29,4 млн грн, а в 2018-м – 29,3 млн грн. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отчет о платежах компании.

Согласно отчету, услуги главы совета Клер Споттисвуд обошлись в 3,549 млн грн. Людо Ван дер Хейдену выплатили 3,049 млн грн, Бруно Лескуа – 3,042 млн грн, Наталье Бойко – 2,329 млн грн, Амосу Хохштайну – 2,069 млн грн.

Напомним, в январе украинские хранилища заполнили рекордным за 10 лет запасом газа. Несмотря на это, тариф на газ вырос у всех поставщиков, "Нафтогаз" увеличил цены на 14% до 7,22 грн/куб.м.

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