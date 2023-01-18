Увольнения в 2023 году продолжаться: в НБУ рассказали, чего ожидать украинцам
Украинский бизнес ожидает замедления темпов увольнений работников. Параллельно прогнозируется рост расходов на оплату труда одного сотрудника на протяжении 2023 года.
Об этом свидетельствуют результаты опроса НБУ руководителей компаний в ІV квартале 2022 года. Согласно ему замедление темпов сокращения штатов фиксируется уже второй квартал подряд.
В то же время, отмечается, представители отдельных отраслей настроены пессимистично – они и признают, что избежать увольнений в 2023 году им не удастся. Речь о предприятиях:
- добывающей промышленности;
- транспорта и связи;
- сельского хозяйства.
Помимо этого, подчеркивается, бизнес прогнозирует рост расходов на зарплаты (в разрезе оплаты труда одного сотрудника). Баланс ответов:
- IV квартал – 39%;
- ІІІ квартал – 33.5%.
В свою очередь, кадровые эксперты ранее очертили тренды 2023 года на рынке труда. В частности, отмечают они, следует ожидать:
- увеличения зарплат – в зависимости от ситуации в стране и силы конкуренции за специалистов рост может составить от 8 до 30%;
- изменения подхода к выполнению работы – на первое место будет выходить результат, а не количество отработанного времени.
"Бизнес – это система, которая должна работать, несмотря ни на что. Компании будут обеспечивать поддержку и защиту сотрудникам, которые, в свою очередь, будут поддерживать бизнес и будут искать возможности работать, когда есть возможность – рано утром, вечером или в выходные. Процесс отходит на второй план, первоочередным становится результат", – подчеркивают аналитики.
Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же в 2023 году большинство украинских компаний планируют расширять свои штаты. Так, 32,7%, по данным кадровых аналитиков, собираются нанять более пяти новых людей, а 27,3% – до пяти.
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