Увольнения в 2023 году продолжаться: в НБУ рассказали, чего ожидать украинцам

Украинский бизнес ожидает замедления темпов увольнений работников. Параллельно прогнозируется рост расходов на оплату труда одного сотрудника на протяжении 2023 года.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса НБУ руководителей компаний в ІV квартале 2022 года. Согласно ему замедление темпов сокращения штатов фиксируется уже второй квартал подряд.

В то же время, отмечается, представители отдельных отраслей настроены пессимистично – они и признают, что избежать увольнений в 2023 году им не удастся. Речь о предприятиях:

добывающей промышленности;

транспорта и связи;

сельского хозяйства.

Помимо этого, подчеркивается, бизнес прогнозирует рост расходов на зарплаты (в разрезе оплаты труда одного сотрудника). Баланс ответов:

IV квартал – 39%;

ІІІ квартал – 33.5%.

В свою очередь, кадровые эксперты ранее очертили тренды 2023 года на рынке труда. В частности, отмечают они, следует ожидать:

увеличения зарплат – в зависимости от ситуации в стране и силы конкуренции за специалистов рост может составить от 8 до 30%;

изменения подхода к выполнению работы – на первое место будет выходить результат, а не количество отработанного времени.

"Бизнес – это система, которая должна работать, несмотря ни на что. Компании будут обеспечивать поддержку и защиту сотрудникам, которые, в свою очередь, будут поддерживать бизнес и будут искать возможности работать, когда есть возможность – рано утром, вечером или в выходные. Процесс отходит на второй план, первоочередным становится результат", – подчеркивают аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же в 2023 году большинство украинских компаний планируют расширять свои штаты. Так, 32,7%, по данным кадровых аналитиков, собираются нанять более пяти новых людей, а 27,3% – до пяти.

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