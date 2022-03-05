"Урезают информацию, которая им не подходит": Белый дом отреагировал на блокировку Facebook в РФ

В России 4 марта объявили о блокировке доступа к сети Facebook. В Белом доме этот шаг со стороны Роскомнадзора назвали "частью усилий властей РФ по отстранению россиян от большого спектра публичной информации". Правительство РФ работает над тем, чтобы урезать ту внешнюю информацию, которая им не подходит.

"Конечно, Facebook является одним из источников такой информации и они даже запугивают местных журналистов штрафами. И даже ввели цензуру, вплоть до угрозы тюремного заключения", – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 4 марта в ходе брифинга, который транслировался на YouTube.

Кстати, президент компании Meta (ей принадлежит Facebook) Ник Клегг также прокомментировал блокировку соцсети в России. "Скоро миллионы обычных россиян обнаружат, что их отрезали от проверенной информации, лишили их ежедневной возможности общаться с семьей и друзьями и заставили молчать", – сказал он.

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Также в РФ заблокировлаи Twitte, больше не работает и система интернет-бронирования отелей Вoоking.com.

Кроме того, в России начинают блокировать видеохостинг YouTube, об этом свидетельствуют данные Globalcheck. В стране перестали работать сайты мировых СМИ. Речь идет о сайте Meduza, ВВС, "Радио Свобода", а также телерадиокомпанию Deutsche Welle.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в лице министра цифровой трансформации Михаила Федорова официально обратилась к YouTube с просьбой заблокировать каналы российских пропагандистских СМИ. Кроме того, обращения были направлены в Facebook и Instagram (оба – компания Мета), а также Rakuten (Viber) и Paypal.