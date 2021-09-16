"Упрощенку" в Украине урежут: кого из предпринимателей это коснется

Предпринимателей, которые занимаются оптовой торговле или посредничеством, собираются исключить из списка "упрощенцев". Это предусмотрено правками в законопроект № 5600.

В число тех, кто может лишиться права работать по упрощенной системе налогообложения, попадет и ряд маленьких "ФОПов" (физлиц-предпринимателей). Об этом рассказал UBR глава Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

В частности, речь идет о предпринимателях, которые:

обеспечивают расходными материалам офисы;

производят и поставляют комплектующие;

поставляют товары гостинично-ресторанному бизнесу;

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выполняют поставку промышленных запчастей по индивидуальным заказам;

"ФЛП-единоналожники", участвующие в тендерах;

поставляют автозапчасти;

и другие.

Глава Ассоциации частных работодателей также отметил, что сложную бытовую технику, ту что уже фискализирована, также отправят на общую систему налогообложения.

Таким образом, по его словам, без "упрощенки" бизнес ждет полный бухгалтерский учет и уплата всех налогов в рамках общей системы.

Напомним, в Верховной Раде готовятся к рассмотрению налогового законопроекта №5600 – 13 сентября начались обсуждения документа в профильном комитете.

Депутаты уже предложили убрать из проекта нормы об уплате НДС застройщиками, о налогообложении продажи сельхозпродукции и самозахваченной земли. Всего к документу подали 11 319 правок

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект № 5600 уже принят в первом чтении. В целом он предлагает повысить налоги и акцизы для крупного бизнеса, а также уменьшит возможности для манипуляций. Среди предложенных норм:

отмена льгот для птицеводов;

повышение ренты на руду;

отмена льготы для "зеленых";

появление фиксированных ставок налогов;