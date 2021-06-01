"Умножить на два и дать половину": в сети высмеяли очередной ляп Милованова

Советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов призвал бизнес "взять бюджет" любой школы или университета, умножить его на 2 и дать половину. По его словам, такой механизм работает в мире. Пользователи сети бурно отреагировали на такую идею, а некоторые высмеяли ее.

Такую идею Милованов озвучил на своей странице в Facebook. "Я хочу, чтобы Украина была счастливой. Образование и наука должны стать модными. Я прошу бизнес взять бюджет любой школы или университета, которые вам нравятся, умножить его на 2, и дать половину. Так работает в мире. Так должно стать нормой и у нас", – говорится в сообщении.

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Реакцию социальных сетей не пришлось долго ждать. По такой же схеме экс-министру экономики предложили "умножить бюджет на 4 и дать четверть".

"Что-то мой математический ум не понял. Взять бюджет, умножить на 2 и дать половину – это же тот самый бюджет. Или в американских университетах половина от 2 больше чем единица?", – пишет пользователь О. Якимец.

Один из пользователей выразил мнение, что "меценат, умноживший смету на два и поделивший ее напополам, подобен меценату, покрывшему смету полностью, но без арифметики".

Также советнику главы ОП предложили бюджет "умножить на 5, вычесть 15%, прибавить три четверти, поделить на 3, прибавить 50 миллионов и умножить на ноль. А дать деньги – в размере бюджета. Так должно быть интереснее". Такое предложение комментатор мотивировал тем, что "если умножить на 2 и дать половину – то у автора такого сообщения трудно увидеть экономическое образование".

Ранее Тимофей Милованов вызвал журналиста Юрия Бутусова на "интеллектуальную дуэль" (дебаты), поскольку тот обвинил сотрудника ОП во взятке в 1,68 млн гривен. Милованов в случае своей победы предложил оппоненту отжиматься на камеру, произнося текст "Я крикуха и еропка".

Как сообщал OBOZREVATEL, Тимофей Милованов заявил, что МВФ нарушил слово и сообщением о завершении работы своей миссии в Украине создал негативный фон для визита президента Владимира Зеленского и украинской делегации в Объединенные Арабские Эмираты.