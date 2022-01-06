"Укрзалізниця" запустит новый рождественский поезд с паровозом

Компания "Укрзалізниця" запускает рождественский поезд №897/898 с паровозом. Он будет следовать по маршруту от станции Киев-Пассажирский через станцию ​​Дарница (без остановки) и обратно.

Поезд будет отправляться 7, 8 и 9 января в 13:28 и прибывать обратно на станцию ​​Киев-Пассажирский в 15:18. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

Для детей билет можно купить от 102,33 грн, для взрослых – от 136,44 грн. "Билеты уже доступны в кассах вокзалов, в чат-боте УЗ в Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger и на сайте по запросу по станции отправления Киев-Пассажирский и станции прибытия Киев-Демеевский", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что пассажиры с билетами смогут бесплатно посетить Музей железнодорожного транспорта. Он находится рядом с Южным вокзалом.

Ранее "Укрзалізниця" добавила на самые популярные направления 1650 билетов. Такое решение приняли, реагируя на повышенный спрос пассажиров на поезда 5 января.

Так, более полутора тысяч мест были добавлены на направлениях:

из Киева и Харькова – в карпатском направлении дополнительных 750 мест. В частности, во Львов;

с донецкого и днепровского направлений – 150 мест в направлении Западной Украины;

с одесского направления – 240 мест в Карпаты;

с киевского на донецкое, днепровское, одесское и южное направления, а также в обратном направлении – до 500 билетов дополнительно.

Помимо этого, "Укрзалізниця" добавила дополнительные вагоны в поезд №102/101 Киев – Херсон и №20/19 Киев – Попасная из Киева 9 и 11 января. А также обратно – 10 и 12 января.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" приняла партию новых пассажирских СВ-вагонов. У них увеличены багажные отделения и для каждого пассажира есть USB-порты