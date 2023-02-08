"Укрзалізниця" перезапустила поезд по популярному направлению: сколько стоит билет

"Укрзалізниця" восстанавливает сообщение №802/801 Черновцы – Львов через Тернополь, Залещики и Чорткив. Перевозка пассажиров будет осуществляться вагонами сидящего типа вместо современных дизельных поездов ДПКр-3. Стоимость билетов в каждую сторону составляет 123,97 грн.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: эта замена временная. Связана она с ремонтом части современных поездов.

"Часть наших поездов ДПКР-3 находится на плановом ремонте, впрочем Слобожанщина и Львовщина имеют альтернативные железнодорожные сообщения, а уже с 25 февраля мы вернем современные региональные экспрессы на маршруты Харьков-Конотоп и Коломыя-Львов. Возвращение уже традиционного для Тернопольщины модернового дизель-поезда состоится в начале марта", – говорится в сообщении.

При этом в "Укрзаізниці" напомнили, что в феврале началось возобновление восточного регионального кластера с назначением ряда рейсов. В частности:

№6812 Краматорск – Харьков;

№6813 Харьков – Славянск;

№6703, 6704, 6706 Кондратовка – Славянск;

№6705 Придонецкая – Кондратовка;

№6602 Славянск – Придонецкая;

№6603 Придонецкая – Славянск;

№6604 Славянск – Придонецкая.

Также будет осуществляться автобусное сообщение на участке Придонецкая – Лиман. Ездить автобусы по этому маршруту будут каждый день.

Сколько стоят билеты

Билеты на поезд Черновцы – Львов через Тернополь, Залещики и Чорткив на 9 февраля стоят 123,97 грн. Отправляться поезд будет в 05:55, а прибывать на конечную станцию в 12:20.

Назад поезд будет ехать с 15:38 до 22:26. Цена та же.

Как сообщал OBOZREVATEL, из Украины в Польшу назначили новые поезда, которые выйдут на маршруты с 19 февраля. Это два рейса: из Харькова в Перемышль (через Киев) и из Киева в Хелм (с возможностью пересадки в направлении Варшавы).