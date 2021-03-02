'Укрзалізниця' уволит треть персонала центрального офиса

"Укрзалізниця" в рамках реформирования структуры и оптимизации дублирующих должностей управленческого персонала сократит почти треть штата центрального офиса.

"Кого мы оптимизируем? Скажу на примере центрального офиса УЗ в Киеве: мы оптимизируем 700 из 2500 штатных должностей работников центрального офиса. Мы ликвидируем должности 13 функциональных директоров и 14 подразделений. Было много дублирования, было много непонятного функционала. Мы начинаем с себя", – сообщил глава правления АО "Укрзалізниця" Владимир Жмак, передает пресс-служба УЗ.

В то же время он подчеркнул, что никаких действий по оптимизации рабочих профессий не произойдет.

"Еще раз подчеркиваю: производственные профессии не будут оптимизироваться. Наоборот сейчас мы комплектуем штат тех подразделений, которые занимаются производственной деятельностью", – резюмировал руководитель "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 марта 2020 года не произошло планового повышения цен на билеты "Укрзалізниці". Предполагалось, что до конца 2020 года они станут дороже на 22%. Но Министерство инфраструктуры не утвердило планы компании.

Также "Укрзалізниця" с 1 ноября на 15% снизила стоимость билетов на места в вагонах первого класса скоростных поездов типа "Интерсити".

Однако уже с 1 марта 2021 года "Укрзалізниця" начнет ежемесячно на 2% повышать тарифы на перевозку пассажиров. Дополнительные доходы от индексации тарифов составят 557,9 млн грн.