"Укрзалізниця" решила устроить распродажу: с молотка пустят магазины и аптеки

Уже 27 сентября на сайте публичных закупок Prozorro состоится первый аукцион по продаже непрофильных активов компании "Укрзалізниця". В понедельник выставили уже 5 лотов: нежилые помещения, магазины и спиртохранилище.

Так, от продажи первой части активов компания хочет получить не менее 13 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці" в Facebook 27 сентября.

В целом до конца 2021-го украинское госпредприятие планирует получить от продажи как минимум полмиллиарда гривен. "5 октября планируется начать продажи еще 4 лотов, куда входят два помещения аптеки, подвальное помещение, нежилое помещение и магазин", – говорится в сообщении.

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Так, украинская компания продаст помещения аптеки, подвальные помещение, нежилые помещения и магазины в таких городах: Киев, Днепр, Кривой Рог, Синельниково, Ужгород, Чоп и Ивано-Франковск. В целом выставили на продажу 17 объектов.

Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" систематически не выполняет заявки угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик на перевозку угля на склады ТЭС и ТЭЦ. В свою очередь представители компании заверили, что приложат максимум усилий, чтобы увеличить количество полувагонов для доставки угля.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что "Оператор ГТС Украины", возглавляемый Сергеем Макогоном, проводит на площадке Prozorro массу закупок. От яиц и собачьего корма до макаронных изделий. Но самые интересные схемы встречаются в закупках связанных с оборудованием, где государственная компания регулярно переплачивает за товары.