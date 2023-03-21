"Укрзалізниця" получила нового главу: перед ним уже поставили ключевые задачи

Новым постоянным главой "Укрзалізниці" (УЗ) – сроком на два года – назначен Евгений Лященко. Ранее он занимал должность члена правления "Укрзалізниці" по финансовым вопросам, а также был руководителем "Медиа Группы Украина". Перед ним уже поставили ключевые задачи от правительства.

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Такое решение принял Кабинет министров Украины по представлению набсовета УЗ, сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков. Сразу после увольнения предыдущего главы компании Александра Камышина Лященко был назначен временным руководителем.

Министр отметил, что новоиспеченный глава УЗ получил свои первые задачи. Ключевыми станут:

выделение бизнес-вертикалей – пассажирской, грузовой, производственной и инфраструктурной;

соответствие УЗ европейскому законодательству, особенно в вопросах безопасности и инклюзивности;

развитие экспортных путей и создание инфраструктуры;

электрификация железнодорожных участков;

выход компании на безубыточность.

Кубраков объяснил, что за последний год многие "революционные изменения" в "Укрзалізниці" произошли именно при участии Лященко, который на тот момент был ответственным за финансовый блок в компании. Министр привел такие примеры:

переход на прямые контакты с производителями нефтепродуктов, электроэнергии и газа;

перенос выплат по двум выпускам еврооблигаций на общую сумму $895 млн (по сути реструктуризация долга, чтобы сохранить финстабильность компании) .

стабильная выплата заработных плат работникам железной дороги.

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом бывшего главу "Укрзалізниці" Александра Камышина назначили министром по стратегическим отраслям промышленности. Это министерство занимается формированием и реализацией государственной промышленной и военно-промышленной политики в сферах оборонного заказа и оборонно-промышленного комплекса.

Камышин подал в отставку с должности главы УЗ 27 февраля. О причинах отставки ни сам Камышин, ни представители Кабмина тогда не сообщали.

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