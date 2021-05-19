"Укрпочта" решила отключить все банковские терминалы из-за перевода пенсий и субсидий на карточки

Во отделениях "Укрпочты" со среды, 19 мая, должны быть отключены все терминалы сторонних банков. Это решение связано с принудительным переводом украинцев в банки для получения пенсий и субсидий.

Об этом в Facebook сообщил глава компании Игорь Смелянский. "Там теперь будут стоять только наши терминалы. А там, где их пока нет, можно получить услуги через наличные средства. Так что, кто в селе остался, тот и обслуживает клиентов", – заявил он.

Глава "Укрпочты" напомнил, что 30 апреля премьер-министр Денис Шмигаль по результатам совещания пообещал, что переход на получение пенсий в безналичной форме не будет обязательным и будет проходить постепенно.

Премьер также дал поручение Минсоцполитики и Пенсионному фонду отработать изменения в постановлении, которое предусматривает такой перевод с 1 сентября, и "вести себя прилично, не расшатывая ситуацию и не травмируя здоровье пенсионеров", написал Смелянский.

Однако, как заявил он, ПФУ и Управление соцзащиты начали массово переводить людей в банков.

"И каждый день мы получаем звонки и сообщения от клиентов, которым ПФ отказывает в переходе на обслуживание в "Укрпочте". Когда я обратил на это внимание, сказали, что это "эксцессы на местах"", – заявил Смелянский.

Он дал время на исправление ситуации, но мер принято не было. В связи с этим "Укрпочта" создала горячую линию для клиентов и выключила все банковские терминалы в своих отделениях.

Как ранее писал OBOZREVATEL, "Укрпочта" решила купить небольшой банк, у которого не должно быть портфеля проблемных активов. Сейчас рассматривается до трех вариантов.