'Укрпочта', 'Новая почта' и банки рассказали, как будут работать 9 мая

В Украине национальный почтовый оператор "Укрпочта" в выходные дни с 8 по 10 мая будет предоставлять услуги в дежурных отделениях.

Отделения, предоставляющие услуги 9 мая, доступны по этой ссылке. Перечень отделений "Укрпочты", которые будут работать 10 мая, доступен здесь. Об этом свидетельствуют данные почтового оператора.

"Новая почта" не опубликовала подробный график работы, как это было на Пасху. Однако указаны графики работы отделений 10 мая.

Национальный банк Украины сообщил, что независимо от праздничных и нерабочих дней, система электронных платежей (СЭП) будет работать в режиме 23/7.

"Банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю", – сообщили представители НБУ на Facebook.

Воспользоваться этой возможностью или нет – каждый банк определяет самостоятельно по своему усмотрению, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины. Поэтому стоит заранее уточнить у своего банка график работы на майские праздники.

Банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи 8-10 мая, будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 11 мая 2021.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара может резко упасть в первую неделю мая и опуститься до отметки в 27,5 грн/$. На стоимость валюты повлияет целый ряд причин: минимизация угрозы военной агрессии со стороны РФ, праздники, рост цен на украинское сырье за границей.