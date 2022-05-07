"Укрпочта" напечатает еще 5 млн марок с "русским кораблем": те, что были, разобрали за три минуты

Нагрузка на маркетплейс Rozetka после старта продаж последних 5 тысяч листов с марками с "русским кораблем" достигала 2 500 человек в секунду – и за три минуты продаж марки разобрали. Тем не менее, следующая "военная марка" уже в печати – и ее тираж составит 5 млн экземпляров.

"В 10:00 было объявлено о продаже. В 10:03 две с половиной тысячи человек в секунду делали чекаут на Rozetka, покупая марки. 2500 человек в 1 секунду оформляли заказ. Эта нагрузка превышала нагрузку черной пятницы в десятки раз. Наш IT-отдел поднял сайт через час. Но марок уже не было. Ибо их не было с 10:03", – рассказал соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

В свою очередь, руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский отметил: проблемы с продажей марки возникили, в т.ч., и по вине России. По его словам, она совершила хакерскую атаку на сайт продавца.

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"России удалось усложнить продажу марок враждебными кибератаками. И это досадно. [Однако] Радует, что они потратили на это огромные ресурсы и деньги", – написал он у себя в Telegram.

При этом Смелянский подчеркнул: следующая марка с "актуальным статусом корабля" тиражом в 5 млн экземпляров "уже в печати". Она будет доступна для продаж:

в отделениях "Укрпочты";

на нескольких онлайн площадках.

Впрочем, продажи будут проходить с ограничениями. Их целью будет предотвращение спекуляций.

"Ориентировочно в середине мая о дате запуска сообщим дополнительно. Мы сразу сделаем определенные ограничения – чтобы минимизировать возможные спекуляции и больше людей могли получить марки", – отметил руководитель "Укрпочты".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что талисман черниговских пиротехников пес Патрон может стать одним из героев новых почтовых марок от "Укрпочты". Мнением по поводу следующих марок на военную тематику компания поинтересуется у украинцев.