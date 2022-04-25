Пес-сапер Патрон может появиться на новых марках "Укрпочты". Фото
Талисман черниговских пиротехников пес Патрон может стать одним из героев новых почтовых марок от "Укрпочты". Мнением по поводу следующих марок на военную тематику компания поинтересуется у украинцев.
Планами поделился ее руководитель Игорь Смелянский. Об этом он говорил в интервью изданию Forbes.
По словам директора "Укрпочты", они рассматривают несколько вариантов. В частности, изображения на марках, посвященные Вооруженным силам Украины или волонтерам.
"Есть еще несколько вариантов. Например, картинка со щенком, который обнаружил мину, или с фразой "Добрый вечер, мы из Украины", – добавил Смелянский.
Он подчеркнул, что то, какие именно марки печатать компании, будут выбирать украинцы путем народного голосования. Вероятно, его объявят уже на этой неделе.
"Кто-то хочет даже марку с Путиным (главой страны-агрессора РФ. – Ред.), чтобы желание сбылось по аналогии с маркой о российском военном корабле", – объяснил глава "Укрпочты".
Напомним, что бойцы ГСЧС Черниговщины называют Патрона своим "талисманом". Двухлетний пес породы джек-рассел-терьер сопровождает пиротехников повсюду. Спасатели, со своей стороны, делятся с украинцами фото своего четвероногого друга.
Как сообщал OBOZREVATEL:
после выпуска "Укрпочтой" марки "Русский военный корабль, иди..." в Киеве люди выстраивались в огромные очереди, чтобы приобрести ее.
Позже марку с легендарной фразой защитников острова Змеиный о крейсере "Москва", затонувшем через день после ее выпуска, сняли с продажи в почтовых отделениях.
В то же время на благотворительном аукционе от Prozorro эту марку продали за 5 млн грн. Отмечалось, что средства будут направлены на армию.