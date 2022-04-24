"Укрпочта" может выпустить марку с Путиным: какое условие

В "Укрпочте" не исключают возможность выпуска марки, на которой будет изображен президент России Владимир Путин. Для этого нужно, чтобы этот сюжет победил на народном голосовании – как было с маркой о "русском военном корабле". Оно начнется уже на следующей неделе.

Об этом в интервью Forbes сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский. Он отметил: кроме Путина, на голосование будет вынесено еще несколько сюжетов. В частности:

Кремль;

щенок, который обезвреживает мину;

посвящение волонтерам;

рисунок "Добрый вечер, мы из Украины" и пр.

"На самом деле, есть много тем, которые заслуживают того, чтобы появится на марках "Укрпочты". Которую выберут, такую и выпустим", – сказал Смелянский.

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При этом он подчеркнул: потенциальный выпуск марки с Путиным может принести "Укрпочте" проблемы. Возможны, в частности, кибератаки на ее интернет-ресурсы. Тем не менее, заверил Смелянский, компания готовится к такому развитию событий.

"Представьте, что будет с нашим интернет магазином, если мы завтра выпустим марку с Путиным? В таком случае нам нужно быть готовым к любой атаке. В этот день будет огромная атака на систему "Укрпочты". [Но] У нас сейчас много идей относительно того, как улучшить защиту наших систем и интернет-магазина в частности", – отметил он.

Ранее же Смелянский сообщил, что "Укрпочта" выпустит новую марку о "русском корабле". Она получила название "Русский Военный Корабль... ВСЕ" или "Russian Warship...DONE". Также будет выпущен аналогичный конверт.

"Первая военная марка Украины "Корабль" уже стала символом страны и нашла большой отклик в сердцах украинцев. Правила выпуска марок "Укрпочты" не разрешали допечатывать именно эту марку. Поэтому сегодня мы анонсируем выпуск второй марки этой серии "Русский Военный Корабль... ВСЕ" или "Russian Warship...DONE", – сказал он.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Укрпочта остановила продажи почтовой марки "Русский военный корабль, иди..." в своих отделениях. Купить марку еще можно в интернет-магазине.