Украину ждут проблемы с привлечением средств за рубежом из-за финансового давления на инвесторов в зеленую энергетику, – ЦЭВ

Введение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ), предложенное правительством в законопроекти №5600, убивает инвестиционный климат Украины и закрывает для страны рынки капитала. Об этом заявил исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.

"Учитывая ситуацию с развитием ВИЭ в стране, это будет такой же третий гвоздь в гроб области ВИЭ, потому имеет значение не только то, что мы делаем, а даже имеет значение то, что мы говорим. У нас есть меморандум, который не выполнен, у нас есть долги перед отраслью, которые невыполненные, у нас есть заявления инвесторов, Норвегия в Твиттере сделала сообщение, что – "ребята - вы доигрались, мы прекращаем инвестировать". И теперь акциз. Даже разговоры о нем очень бьют по инвестиционному климату ", - пояснил Криволап.

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По его словам, то, как власть решит ситуацию с "зеленой" генерацией определит стоимость капитала для Украины в ближайшие годы. Он также отметил: в мире стоимость капитала будет расти и убивая инвестиционный климат в стране, в частности из-за политики в области ВИЭ, власть закроет возможность для страны его получить.

"Стоимость капитала в мире сейчас будет увеличиваться, мы понимаем, что есть где-то отрицательные ставки на кредитование, но это изменится, потому что мир перекачали деньгами и стоимость капитала будет расти. Это в первую очередь ударит и по Украине. А с нашей инвестполитикой по возобновляемой энергетике, по защите прав инвесторов все это приведет к тому, что у нас капитал будет почти недоступным", - подытожил Криволап.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящее законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).