Украинцев обяжут платить налоги за крупные покупки: как будет работать система и зачем она нужна

В Украине уже с сентября 2022 года начнут более жестко следить за доходами граждан. В частности, введут непрямые методы налогового контроля, которые помогут выявить, кто из украинцев живет не по средствам.

Как именно будет работать система, разбирался OBOZREVATEL.

Непрямые методы налогового контроля – это некий комплекс мер, который должен помочь налоговикам найти тех, кто тратит больше, чем официально зарабатывает, и обязать их все-таки заплатить налог.

Представим ситуацию, что вы трудоустроены неофициально (в Украине или за границей). За годы работы вам удалось накопить некую сумму и захотелось приобрести автомобиль. Сейчас вы можете сделать это без особых проблем, но вот с сентября следующего года на вашу покупку обязательно обратит внимание налоговая и спросит: "Откуда взяли деньги?" И если не сможете объяснить, то вас обяжут заплатить с покупки дополнительный налог.

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По официальным данным, сейчас законопроект о непрямых методах налогового контроля только разрабатывается Кабинетом министров. Поэтому пока неизвестно, какими будут налоговые ставки в зависимости от разных ситуаций. Также еще не совсем ясно, как будут отслеживать информацию о расходах граждан. Пока о будущей системе можно лишь догадываться.

"Скорее всего, будет введен ценовой ценз, при котором в случае покупки свыше какой-то суммы продавец будет обязан взять мои данные, как покупателя, и передать в налоговую", – предполагает старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин.

"По некоторым данным, в недрах налоговой даже рассматривается идея обязать украинцев при крупных покупках предоставлять продавцу копию идентификационного кода, а тот должен будет сообщить эти данные в фискальные органы", – рассказывает президент Украинской организации защиты потребительских услуг Олег Титамир.

Под непрямой налоговый контроль не будут попадать задекларированные, а также приобретенные ранее мелкие активы:

400 тысяч грн;

жилая недвижимость площадью до 120 кв. м;

один автомобиль.

Непрямые методы налогового контроля – довольно распространенная мировая практика. Ее цель – борьба с отмыванием денег, махинациями и налоговыми преступлениями. Как рассказывает OBOZREVATEL кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, эта система работает в США, Германии, Франции, Великобритании и других странах.

"Там граждане должны документально подтверждать доходы и крупные расходы. В случае несовпадения или отсутствия документов, налоговая имеет право самостоятельно рассчитать сумму налога и требовать его уплаты. Работают налоговые агенты, которые собирают информацию о налогоплательщике у соседей, знакомых, родственников, коллег по работе и так далее", – говорит он.

Однако эксперт отмечает, что такие методы не всегда эффективны, ведь создают конфликты налогоплательщиков и налоговой, приводят к длительным и затратным судебным процессам.

В то же время Черкашин отмечает, что непрямой налоговый контроль хорошо зарекомендовал себя в развитых демократиях. А вот успешных практик внедрения такой идеи в развивающихся странах он не нашел.

В нашей стране методы непрямого налогового контроля пытались внедрять еще с конца 90-х годов. Сейчас они действуют относительно предприятий.

В 2009-м уже создавался профильный законопроект, который касался одновременно нулевого декларирования и непрямых методов налогового контроля для физлиц. Одним из его авторов выступал Вячеслав Черкашин. Тогда общий законопроект не прошел парламент, потому, по мнению эксперта, его и решили сейчас разделить на два.

Но Черкашин также отмечает, что поменялись и сами принципы идеи. Эксперт уверен, если его законопроект был направлен на то, чтобы бороться с самой системой незаконного обогащения, то здесь же авторы документа больше хотят пополнить бюджет.

"Одно дело, если бы механизм работал для борьбы с отмыванием денег. Например, увидели мы, что политик купил любовнице квартиру в Киеве, и начинается расследование. Но все это заточено под налоги. Значит у механизма другие задачи и последствия", – говорит эксперт.

Безусловно, украинскую экономику необходимо выводить из тени. Нулевое декларирование и непрямые методы налогового контроля в идеале должны на это повлиять. Но многое зависит и от реализации таких идей.

"Большой вопрос, каким образом налоговики будут доказывать, что некие активы приобретены за доходы, с которых не уплачены налоги. – говорит директор Департамента налогов и права Baker Tilly Ukraine Татьяна Стретович. – Ведь напомним, что персонификация доходов появилась в Украине относительно недавно. Кроме того, никто не отменял доходы, не подлежащие налогообложению, а также сроки исковой давности относительно нарушений в сфере налогового законодательства. Также физические лица не обязаны вести "бухгалтерию", чтобы через 20 лет доказывать, что они ничего не нарушали".

По мнению Титамира, непрямые методы в случае чересчур жесткого контроля могут привести вместо "детенизации" к дальнейшей "тенизации" экономики: "Если закон обяжет граждан предъявлять свои идентификационные коды продавцам при каждой покупке, то возникнет гигантский черный рынок во всех сегментах торговли. Следовательно, существенно снизятся доходы предприятий "официального" сектора, работающих "в белую".

В свою очередь Хмелевский отмечает, что сейчас в налоговой базе есть достаточно много ошибок, которые в случае внедрения непрямых методов налогового контроля принесут немало проблем.

"Далеко не всегда предприятия предоставляют верную информацию о полученной зарплате и других выплатах их работниками в налоговую. Уже сейчас в базе налоговых доходов обнаружено немало ошибок. Однако решать проблемы из-за этих ошибок придется именно работникам", – говорит он.

Без выхода из тени и декларирования доходов экономическая система Украины не сможет должным образом развиваться. Но стоит также помнить, что непрямые методы налогового контроля несут в себе немало коррупционных рисков. Потому важно, чтобы будущий законопроект устанавливал максимально прозрачные правила игры, чтобы ни у какой из сторон не было широких возможностей для злоупотреблений.