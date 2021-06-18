Украинцы скупают недвижимость за рубежом: назван список стран с лучшими ценами

Эксперты сообщают о всплеске интереса на покупку жилья украинцами в Турции, Болгарии, Польше и Таиланде. Количество сделок в 2021-м уже превысило показатели всего минувшего года. Особенно растет интерес к недвижимости в Турции и составляет почти 60-70% от всех международных сделок.

Причиной стало отсутствие особых сложностей при въезде в период карантина и относительно доступная стоимость на покупку жилья – от 40 тыс. евро. Об этом говорится в материале UBR.ua.

Наибольший интерес у покупателей из Украины вызывает курорт Алания. Хорошо зарекомендовали себя Бодрум и Эгейское побережье, а также Стамбул. "В 2019 году 70% покупок составляли однокомнатные квартиры. Сейчас порядок изменился: до 50% – однокомнатные, 25-30% – двухкомнатные, 25% – это трех-, четырех-, пятикомнатные квартиры. Дело в том, что больше людей стали покупать квартиры именно для себя, а не под инвестицию для последующей сдачи в аренду", – заявил учредитель агентства зарубежной недвижимости Hayat Estate Вячеслав Фоменко.

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Болгария идет второй по популярности среди украинцев. Минимальная стоимость однокомнатной квартиры там стартует от 20 тыс. евро, что является наиболее низким ценником на недвижимость вне Украины.

Испания, Италия и Грузия потеряли свои позиции лидеров по популярности из-за недоступности для иностранцев. И если раньше Испания брала на себя порядка 25% спроса, то на данный момент всего 6-7 %. При этом специалисты считают, что в дальнейшем может сработать отложенный спрос после того, как страны откроются.

Напомним, мировые цены на жилье растут самыми быстрыми темпами за 15 лет. Глобальный индекс цен на жилье, измеряющий средние цены на жилье в 56 странах, вырос на 7,3% в годовом исчислении в первом квартале 2021 года, что является самым быстрым темпом с четвертого квартала 2006-го. По темпам роста цен лидирует Турция.

"Фактором, способствующим росту цен на жилье во всем мире, стала массовая переоценка потребностей в жилье после пандемии, будь то покупатели, ищущие домашние офисы, сады или просто поближе к открытым пространствам. Требования к дому возросли из-за изоляции, и домовладельцы задумались о том, где и как они хотят жить, что побудило многих переехать или купить второй дом", – сказала глава Международного исследования жилого фонда Knight Frank Кейт Эверетт-Аллен.

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