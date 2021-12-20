Украинцы кинулись открывать "ФОПы": ужесточение правил и карантин не помешали побить рекорд за 5 лет

В Украине по итогам января-ноября 2021 года зафиксирован рекордный рост числа "ФОПов" (физлиц-предпринимателей). Украинцы активно открывали бизнес несмотря на карантинные ограничения и протесты против введения обязательной выдачи чеков.

Так, за 11 месяцев "ФОПов" в стране стало на 85 тыс. больше, общее количество физлиц-предпринимателей достигло почти 2 млн. Это рекорд за последние 5 лет, свидетельствуют данные "Опендатабот".

"После очищения от спящих "ФОПов" в 2016-2017 гг. украинская "фопономика" показывает устойчивый прирост. Темп регистраций новых предпринимателей перекрывал закрытие старых "ФОПов" даже во время карантинных локдаунов и протестных движений, направленных против введения кассовых аппаратов и других мер фискализации", – отмечают аналитики.

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С 1 января 2022 года почти все "ФОПы" в Украине будут обязаны установить регистраторы расчетных операций (РРО, кассовые аппараты) и выдавать чеки клиентам. РРО установят все, кроме:

самозанятых ("ФОП" первой группы с оборотом до 1 млн в год и без нанятых сотрудников);

те, кто не проводит расчетные операции (работают только с бизнесом).

Проверки при этом начнут проводить только после окончания карантина. Вместо этого налоговики попытаются на словах убедить "ФОПов" установить кассовые аппараты.

Такие нормы работают в торговле во всех цивилизованных странах мира. Это позволяет покупателям получать чек и защищать свои права, а продавцам – ввести прозрачный учет.

Тем не менее введение таких правил в Украине столкнулось с серьезным отпором со стороны организаций, якобы защищающих права малого бизнеса, в т.ч. "Власна справа", "SaveФОП". Они устраивали протесты под стенами парламента, дело доходило до стычек с полицией.

По словам протестовавших, у них слишком малый оборот, оборудование слишком дорогое и из-за нововведения многие будут вынуждены закрыться. При этом на самом деле программное РРО от государства бесплатное, нанимать бухгалтера не придется, а все штрафы (кроме невыдачи чека) убрали еще в 2020 году.

Некоторые депутаты в том числе от "Слуги народа" (Анна Скороход и др.), "Батькивщины" (Михаил Цимбалюк и др) и "За майбутне" (Тарас Батенко и др.) обещали отсрочить введение кассовых аппаратов с 1 января 2022 года до 1 января 2023-го. Но несмотря на популистские заявления, голосование за соответствующий законопроект с треском провалили.

Нововведения нужны, чтобы истребить схемы, с помощью которых бизнес уходит от налогообложения. В частности отсутствие РРО помогает недобросовестным предпринимателям занижать официальные обороты бизнеса. В результате многие остаются во 2-й группе, хотя уже должны были перейти в 3-ю.Более того, часть украинских "ФОПов" уже давно превысила все лимиты единого налога и должна находиться на общей системе налогообложения. Система ФЛП создана исключительно для мелкого бизнеса, но некоторые крупные предприниматели используют ее для минимизации налогов.

Как сообщал OBOZREVATEL, предпринимателей, которые занимаются оптовой торговле или посредничеством, собираются исключить из списка "упрощенцев". В список также внесли медицинские учреждений и отдельных врачей, интернет-провайдеров и риелторов.