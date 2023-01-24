Украинцы едят недостаточно мяса: цены просели из-за низкого спроса

Цены на мясо в Украине перешли к падению после роста, который был связан с новогодними праздниками. Теперь украинцы снова недоедают этого продукта – при годовой норме в 90 кг на человека украинец съедает лишь около 64 кг мяса.

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Главная причина такой ситуации – дороговизна мяса для рядового украинца. Об этом рассказал экономический эксперт Олег Пендзин в эфире телемарафона.

"Было много праздников, люди закупались мясом... Сейчас мы возвращаемся к нормальной жизни. И эта нормальная жизнь у нас с вами экономная", – объяснил Пендзин.

Он добавил, что и до полномасштабной войны украинцы потребляли меньше мяса, чем нужно (около 67-68 кг на человека в год). Однако за последний год ситуация ухудшилась, т.к. реальные доходы населения сократились приблизительно на четверть.

"Сейчас едим на уровне 64 кг. В среднем мы уменьшили общий объем потребления мяса, и это объективная вещь, потому что оно дорогое", – отметил эксперт.

Стремление экономить сказывается не только на общем количестве потребляемого мяса, но и на популярности тех или иных его видов. Например, 55-56% мясного рациона украинца составляет курятина, т.к. она самая дешевая. А вот потребление говядины не превышает 18%, при том что в Европе этот показатель – около 50%.

Таким образом, нынешнее небольшое снижение цен на мясо связано с прекращением праздничного ажиотажа, резюмировал экономист. При этом украинцы активно возвращают в свой рацион овощи, от чего последние будут дорожать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 11 месяцев полномасштабной войны цена борща выросла на 21,22%. При этом больше всего прибавило в цене именно мясо.

Кроме того, в Украине подорожало соленое сало. В январе килограмм его стоит в среднем 271,04 грн, что на 8,72 грн превышает среднемесячную цену декабря-2022 в 262,32 грн.

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