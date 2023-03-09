Украинцы будут платить за продукты в 2023-м гораздо больше: озвучены товары, которые вырастут в цене

В 2023 году продовольственная инфляция должна замедлиться. По итогам года она, вероятно, составит примерно 10-15%.

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Среди продуктов питания, которые точно подорожают в 2023 – мясо, овощи и фрукты, а стабильную стоимость покажут масло, хлеб и крупы. Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев.

"Если подрезюмировать, то замедлится продовольственная инфляция. В 2023 году мы ожидаем 10-15%. Следует понимать, что инфляция никогда не снижается, а только стабилизируется, или растет или не растет. Что касается подорожающих товаров: определенные категории мяса, возможно, овощи покажут рост, потому что непонятно, что будет с тепличными овощами, а до свежих нам еще далеко. И также импортные категории фруктов. Стабильными в цене будут масло, хлеб и крупы", – сказал Мартышев.

Ранее эксперт рассказал, что цены на гречку в Украине значительно снизились. Дефицит крупы не будет в 2023 году, поскольку фермеры засеяли гречкой много площадей. В свою очередь солнечное масло также не будет дорожать.

"У нас, скорее всего, не будет дефицита гречки. К концу 2022 года мы думали, что будет дефицит гречки, потом встали порты и как раз гречку стало выращивать выгодно, потому что там низкая себестоимость на гектар и есть внутренний рынок, то есть потребление "Фермеры засеяли гречкой очень много площадей. У нас нет дефицита гречки, цены на нее обвалились", – сказал Мартышев.

OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в скором времени может возникнуть дефицит помидоров, цены на овощ взлетят на 50-70%. Дело в том, что Турция решила ограничить экспорт томатов.

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