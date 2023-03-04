Цена популярной крупы и масла в Украине изменится? Эксперт озвучил прогноз

Цены на гречку в Украине значительно снизились. Дефицита крупы не будет в 2023 году, поскольку фермеры засеяли гречкой много площадей. В свою очередь солнечное масло также не будет дорожать.

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Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев. По его словам, в 2023-м дефицита круп не будет.

"У нас, скорее всего, не будет дефицита гречки. К концу 2022 года мы думали, что будет дефицит гречки, потом встали порты и как раз гречку стало выращивать выгодно, потому что там низкая себестоимость на гектар и есть внутренний рынок, то есть потребление. Фермеры засеяли гречкой очень много площадей. У нас нет дефицита гречки, цены на нее обвалились", – сказал Мартышев.

Аграрии будут сеять в этом году меньше кукурузы, нуждающейся в удобрениях, но больше масличных, которые лучше перерабатывать, экспортировать. А также, возможно, гречку, потому что она дешевая и ее можно продать внутри страны, подытожил специалист.

Мартышев ранее рассказал OBOZREVATEL, что в Украине уже весной подорожает хлеб, при этом рост цены не будет значительным. Стоимость овощей снизится только ближе к лету, а в ближайшие три месяца цена остается высокой.

Хлеб был одним из продуктов питания, наиболее подорожавших в 2022 году. Стоимость хлеба и хлебопродуктов в годовом разрезе выросла на 30,3%.

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