Цена взлетит на 70%: в Украине в скором времени может возникнуть дефицит одного из основных овощей

В Украине в скором времени может возникнуть дефицит помидоров, цены на овощ взлетят на 50-70%. Дело в том, что Турция решила ограничить экспорт томатов.

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Доля помидоров из Турции на украинском рынке составляет более 90%. При этом импортеры не смогут быстро наладить поставки из другой страны, такой прогноз озвучили президент Ассоциации овощей и фруктов Тарас Баштанник и руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев Delo.ua.

При этом на стоимость томатов в Украине влияют периодические перебои с электроснабжением. Хорев отметил. что поскольку остаются некоторые трудности в энергосистеме, в 2023-м может даже сместиться производство местной продукции до более теплого периода.

"То есть массово украинский томат появится в розничной торговле позже обычного. В любом случае внешние поставщики реагируют и томаты могут привезти из любой страны мира. Но их предложение будет ограниченным и они будут дорогие", – пояснил специалист.

Как отмечается, украинский продукт дороже турецкого. Поэтому некоторое время в нашей стране будет дефицит помидоров, в результате чего может также снизиться потребление.

Бахтанчик добавил, что найти нового поставщика будет не легко и не быстро. Среди возможных вариантов – Испания или Марокко. Но опять-таки это будет долгий и затратный процесс.

Еще 3 марта Турция заявила об остановке поставок овоща, поэтому дефицит должен наступить уже через 2-3 недели. Если сейчас украинцы в среднем покупают томаты за 120-130 грн/кг, то в скором времени стоимость поднимется до 180-190 грн/кг, сказал Баштанник.

Кстати, в январе цена помидоров уже начала серьезно дорожать. Дело в том, что тогда импорт продукции значительно упал, а высокий спрос сохранялся. Стоимость выросла аж на 10% всего за неделю.

OBOZREVATEL ранее писал о том, что цена гречки и подсолнечного масла в Украине изменится. Аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев озвучил прогноз.

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