Украинцев после войны ждет рост цен на квартиры: ситуацию могут исправить беженцы

В Украине может заметно вырасти количество предложений жилья на вторичном рынке. Это произойдет, если беженцы, которые не собираются возвращаться домой, решат продать свои квартиры. Такой сценарий сгладит стремительный рост цен, который начнется после войны из-за нехватки нового жилья.

Об этом рассказал аналитик рынка недвижимости Михаил Артюхов, пишет UBR. По его словам, застройщикам понадобится немало времени на восстановление прежних темпов работы.

Из-за этого доля недвижимости с "первички" будет составлять лишь 20% от всего проданного жилья. До полномасштабного вторжения России в Украину этот показатель составлял до 60%. То есть нового жилья будет не хватать.

Таким образом, по мнению Артюхов, устанавливать ценовые тренды на рынки недвижимости будет именно сегмент "вторички". Если беженцы будут распродавать квадратные метры, количество предложений на вторичном рынке значительно вырастет, и это поможет сдержать рост цен.

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"Такого массового строительства, какое было в киевских микрорайонах Оболонь, Позняки и Осокорки, когда в год строилось по 20 млн квадратных метров жилья, я не ожидаю. Поэтому восстановление "первички" будет медленным", – говорит Артюхов.

В целом, по его прогнозу, через 2-3 месяца после окончания войны цены на жилье в Украине перейдут к перманентному росту на уровне 1% в месяц. То есть за год жилье будет дорожать на 12%.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичный рынок аренды жилья уже начал восстанавливаться, ходя до довоенных цен еще далеко. В Киеве рынок аренды жилья постепенно восстанавливается. После начала полномасштабной войны стоимость аренды жилья упала на 40-50%. Те квартиры, которые раньше стоили 10 тыс. грн, сейчас обходятся арендаторам в 5-6 тыс. грн.