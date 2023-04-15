Украинцам за долги по коммуналке будут звонить коллекторы: "Нафтогаз" нанимает посредника

В Украине должников за газ будут обзванивать сотрудники коллекторской компании. В частности это коснется тех, кто не платит вовремя "Нафтогазу".

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Еще 882 тысячи в "Нафтогазе" потратят на коллекторов. С мая прошлого года большинство населения стало клиентами "Нафтогаза", хотя с самого начала в госкомпании заявляли, что в ее планах нет цели поставлять голубое топливо всем украинцам. "Нафтогаз" планировал работать только с платежеспособной и ответственной частью потребителей (до 30%), но после полномасштабной войны получил всех клиентов. И теперь приходится работать над сбором долгов.

Компания "Кредит Борг Солюшнз" должна исправить документы (уточнить количество работников) и уже фактически выиграла тендер на работу с должниками за газ. Украинцам, которые вовремя не заплатят за коммуналку, будут звонить коллекторы от "Нафтогаза".

Компания работает под брендом Сreditdebt. На своем сайте предлагает клиентам искать родственников и знакомых своих должников в соцсетях, организовывать "встречи" с должниками. Параллельно в компании расширяют штат: за 8-14 тыс. грн ищут операторов, которые будут обзванивать клиентов. О поиске персональной информации в соцсетях, угрозах, встречах в объявлениях речь не идет.

Еще один любопытный тендер провел крупнейший банк. Так, ПриватБанк потратит 63 млн грн на ноутбуки Lenovo. Всего заказали 2848 ноутбуков Lenovo ThinkPad L15 и 701 Lenovo V15 G3. Цены указаны рыночные, однако деньги в очередной раз получит "Смартком Солюшнз".

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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