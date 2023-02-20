Украинцам урезали бесплатный роуминг в ЕС: что предлагают "Киевстар", Vodafone и lifcell

Украинцам в Европе придется экономнее использовать мобильную связь. Условия бесплатного роуминга в ЕС изменились – мобильные операторы урезали пакеты услуг, а некоторые даже ввели доплату.

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Изменения связаны с тем, что украинские и европейские операторы обновили договоренности. И на первое полугодие 2023 года в них предусмотрены уже не "благотворительные", а коммерческие условия, рассказал руководитель HiTech.Expert Герман Богапов в своей колонке.

Следует понимать, что никакого конкретного соглашение операторы из Украины и Европы не подписывали. Они лишь подписали меморандум о "предоставлении доступных услуг украинским беженцам". Соответственно, четкие тарифы и пакеты услуг нигде не зафиксированы.

Конкретные условия завият от двухстороенних договоренностей украинских операторов с их европейскими партрнерами. И эти условия теперь ограничены "общей рамкой" европейского рынка.

"В 2022 году для нас действовали льготные условия, которые иногда были выгоднее средних тарифов в общей зоне роуминга. Благодаря этому, в течение прошлого года мы предлагали клиентам полный объем услуг в тарифах, в том числе с большим объемом гигабайтов", – рассказал глава профильного департамента "Киевстара" Александр Галушко.

Теперь же европейцы предлагают коммерческие условия. Соответственно, расценки стали ближе к тарифам общей зоны роуминга ЕС. Однако они все равно остались более выгодными, чем были до 24 февраля 2022 года.

Какой роуминг предлагают мобильные операторы Украины

"Киевстар", Vodafone и lifcell уже пересмотрели "европейские" пакеты. Например, абоненты Vodafone с самым бюджетным тарифом (145 грн) получили сообщение о необходимости доплатить 50 грн за 10 Гб, 100 минут в ЕС. В более дорогих тарифах оператора роуминг предоставляется без доплаты.

Ранее в том же тарифном плане предоставлялось 300 минут роуминга бесплатно. "Это было временное решение, предусматривавшее отказ от доходов как с нашей стороны, так и со стороны наших зарубежных партнеров", – объяснили представители Vodafone.

В старых дешевых тарифах "Киевстара" льготные условия роуминга вообще перестали действовать. Чтобы пользоваться доступной связью в 27 странах ЕС нужно перейти на новые более дорогие тарифы.

В операторе подсчитали, что предельная цена 1 Гб интернета в ЕС в 2023 году может быть 1,8 евро. То есть в тарифе за 175 грн (около 4,4 евро) "Киевстар" будет предлагать 2,5 Гб бесплатного мобильного интернета.

Оператор lifecell продлил на 2023 год действие акции "Гигабайты без границ" 32 странах. Акция предусматривает, что "украинские" гигабайты из тарифных пакетов будут доступны для использования за границей. Однако безлимитные тарифы на таких условиях не действуют – в них будет насчитываться ограниченный объем трафика.

Как сообщал OBOZREVATEL, роуминг в ЕС для украинцев может подешеветь на постоянной основе уже в 2023 году. Еврокомиссия официально предложила расширить зону роуминга и присоединить Украину.

Если это произойдет, то, скорее всего, дополнительно платить за роуминг вообще не придется. С 2017 года такое правило действует между странами ЕС. К примеру, поляк может пользоваться своим телефоном в Германии также, как и дома.

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