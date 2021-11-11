Украинцам продают фальсификат бензина, который вредит автомобилям: где продают "бодягу"

Каждый пятый литр бензина на украинском рынке – фальсификат. Во всяком случае, так утверждают члены Нефтегазовой ассоциации Украины. Такое топливо приносит сверхприбыль владельцам АЗС, но наносит вред автомобилям их клиентов. И если часть рынка зарабатывает деньги на "бодяженном" бензине, то другие игроки, судя по выводам Антимонопольного комитета, делают это благодаря синхронному повышению цен.

Как и чем злоупотребляют заправки, а также где лучше не покупать бензин, читайте в материале OBOZREVATEL.

В СМИ регулярно показывают результаты исследований качества бензина этой компании и каждый раз они неутешительны. К примеру, ранее издание "РБК-Украина" опубликовало данные акцизных деклараций, согласно которым:

"БРСМ-Нафта" якобы использует в бензине А-95 в качестве базового компонента более дешевый А-92 (до 92%);

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в бензине якобы нашли метилтретбутиловый эфир (МТБЭ), изопентановую фракцию, риформат, этанол и неизвестные безакцизные компоненты;

содержание бензина менялось ежемесячно.

Киевский Институт потребительских экспертиз тоже подтвердил, что октановое число в бензине А-95 на заправках сети "БРСМ-Нафта" действительно не соответствует стандартам качества.

Двигатели современных автомобилей четко настроены на соответствующий уровень октанового числа. А заправка бензином с пониженным числом как минимум увеличит расход топлива и уменьшит мощность двигателя, а как максимум – может привести к поломке топливной аппаратуры.

В СМИ опубликовали целый ряд материалов, в которых утверждается, что такие публикации якобы являются информационной атакой на поставщика "доступного бензина" со стороны премиум-сегмента. Мол, они не могут конкурировать по цене и поэтому распространяют такие "фейки".

С таким утверждением не согласились фискалы. Так, еще несколько месяцев назад Государственная фискальная служба провела обыски на киевских заправках сети "БРСМ-Нафта" и с помощью суда изъяла материал для экспертизы. В итоге было подтверждено, что бензин не соответствует государственному стандарту.

"Установлено, что качество топлива, которое хранится на одном из нефтехранилищ компании в Киевской области, не соответствует требованиям государственных стандартов", – сообщили в ГФС.

В попытках убедить клиентов в качестве продукции, "БРСМ-Нафта" в рекламных материалах начала утверждать, что Госпотребслужба подтвердила качество бензина. Но и здесь компания "села в лужу". Реакция чиновников не заставила себя долго ждать: в Госпотребслужбе заявили, что проведут проверку заправок "БРСМ-Нафта", поскольку они, вероятно, нарушили закон "О рекламе" и не имели права писать подобное утверждение в своих материалах.

Преимущество заправок "БРСМ-Нафта" – цена. По состоянию на 10 ноября, литр А-95 (к качеству которого есть вопросы) они продают за 30,99 грн. Тогда как средняя цена по рынку составляет 31,45 грн. А еще в январе 2021-го такой же бензин у них стоил всего 23,79 грн за литр.

Какие сети обвинили в нарушении стандартов качества бензина (данные КИПЭ):

"БРСМ-Нафта" – недостаток "октана", в разы превысили норму по токсичному бензолу;

BrentOIL – недостаток "октана", превысили норму содержания бензола;

MOTTO – недостаток "октана", в разы превысили норму по токсичному бензолу; повышенное содержание серы;

"Циклон" – в разы превысили норму по токсичному бензолу.

В Украине каждый пятый литр бензина – фальсификат, а 40% сетей принимают участие в уклонении от уплаты налогов, заявили в Нефтегазовой ассоциации Украины (в нее в том числе входит государственная "Укргаздобыча").

Рынок условно можно поделить на две части. С одной стороны – крупные "премиальные" сети (SOCAR, ОККО, WOG), а с другой – относительно дешевые сети, к качеству которых есть вопросы – "БРСМ-Нафта", BrentOIL, MOTTO, "Циклон".

Государственная фискальная служба должна отслеживать и контролировать уплату всех налогов. Качество топливо в Украине контролирует Госпотребслужба. Кроме того, ситуацию на рынке должен контролировать Антимонопольный комитет. Еще в сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль давал поручения разработать систему контроля и ужесточить проверки, однако с того момента ничего не изменилось.

Нарушают как крупные сети, так и мелкие региональные АЗС. И фальсификат – всего лишь часть проблемы. Компании уклоняются от уплаты налогов, не платят акцизы. Только из-за неуплаты акцизов с топлива (фальсификата), как рассказал глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, бюджет ежегодно теряет около 8-10 млрд грн. И без эффективной работы Государственной фискальной службы и Бюро экономической безопасности исправить ситуацию не удастся. Также рынок не может работать без независимого Антимонопольного комитета.

В любой стране ЕС за неуплату налогов и фальсификат должностные лица предприятия уже несли бы уголовную ответственность, а из-за подобных нарушений компанию уже бы закрыли.

Ведь пока одни борются с фальсификатом, а другие обвиняют конкурентов в грязной информационной кампании и завышенных ценах, в итоге страдает конечный потребитель – приходится выбирать между высокими ценами и бензином сомнительного качества.

Также читайте вскоре на OBOZREVATEL о том, как АЗС не платят налоги и выдают фиктивные чеки.