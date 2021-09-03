Нашли "бодягу" и нелегальный автогаз: в сети "БРСМ" прошли обыски, 6 заправок закрыли

На заправках сети "БРСМ-Нафта" в Киеве прошли обыски. Выяснилось, что там торговали некачественным топливом из нефтехранилища в Киевской области. Все шесть заправок, которые продавали бензин из этого хранилища, прекратили работу. Вторая серия обысков состоялась позже в Харьковской области. Там накрыли хранилище с нелегальным автогазом, ввезенным из РФ.

Обыски в Киеве были санкционированы районным судом Киева, сообщили в Госфискальной службе Украины (ГФС). Официально название компании не упоминалось. При этом фискалы опубликовали фото, которое дает понять, что речь идет о "БРСМ". На изображении четко видна форма работника заправки, и это форма "БРСМ-Нафты".

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Аналитики профильного издания Enkorr считают, что речь может идти о нефтебазе "БРСМ" в Переяславском. Там производится и хранится топливо для столичного региона сети заправок. Эти бензины проверили в порядке судебной экспертизы.

"Установлено, что качество топлива, которое хранится на одном из нефтехранилищ компании в Киевской области, не соответствует требованиям государственных стандартов ", – сообщили в ГФС.

А позже, во время обысков на АЗС, обнаружились документы, которые подтверждали: заправки торговали именно этим некачественным бензином.

Компанию, которая занималась незаконными поставками автогаза из России, разоблачили сотрудники главного управления ГФС в Харьковской области. В целом фискалы провели 13 обысков и изъяли 3,3 млн литров сжиженного газа. Стоимость топлива оценили в 58 млн грн.

Схема работала так:

должностные лица компании закупали сжиженный газ из РФ якобы для нужд населения;

на станциях нефтепереработки в Украине из этого газа производили автогаз;

полученное контрафактное топливо продавали на АЗС в Харьковской области без уплаты акцизного налога.

В Enkorr подозревают, что эта компания тоже имеет отношение к сети "БРСМ-Нафта". А потому, по данным источников, нелегальный российский газ тоже мог продаваться именно в этой сети заправок.

Впрочем, ранее в "БРСМ-Нафта" заявляли, что против них ведется информационная компания. Причиной якобы ведущихся преследований в "БРСМ" считают отказ платить по 15 тыс. долларов в месяц директору консалтинговой группы "А-95" Сергею Куюну.

Напомним, в целом сети "БРСМ-Нафта" принадлежит более 200 заправочных комплексов в Украине.

Кроме того, OBOZREVATEL из собственных источников стало известно о схемах уклонения от уплаты налогов, которые используют украинские компани, и в частности "БРСМ-Нафта":

Некоторые предприниматели в результате сговора с ГФС, вместо того, чтобы заплатить в бюджет в счет долга, переводили деньги на свой же счет. В качестве назначения перевода указывали "уплата НДС".

Одной из таких компаний оказалась "Евро смарт пауэр" - управляющая компания сети АЗС "БРСМ-Нафта", официальный собственник – киевлянин Юрий Лавриненко).

Также недавно в Украине проверили качество дизельного топлива и бензина А-95 на автозаправочных станциях сетей ОККО, БРСМ, SOCAR, MOTTO, Авантаж 7, WOG и SUNOIL. На двух станциях обнаружили нарушения.

Также сообщалось, как находчивые дельцы в Украине "превращают" бензин А-92 в А-95, манипулируя с запрещенными присадками.