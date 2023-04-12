Украинцам переписали проценты по кредитам: сколько стоит занять деньги у банка

В Украине продолжается рост ставок по кредитам для физических лиц. После повышения за февраль на 0,3 процентных пункта (п.п.) в течение марта стоимость кредитов выросла еще на 0,4 п.п. Теперь средние ставки по новым займам в банках составляют 36,4% годовых.

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Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). При этом ставки по кредитам в иностранной валюте при снизились с 5,1% до 2,6% годовых.

Популярность кредитов среди украинцев снижается вместе с ростом ставок. Так, кредитный портфель банков только по физлицам в марте сократился на 2 млрд грн – до 205 млрд грн.

Общий кредитный портфель (с учетом займов юридических лиц) составил 973 млрд. Это на 1,3%, или на 14 млрд грн меньше, чем было в феврале.

В то же время для юридических лиц стоимость кредитов не растет, а падает. Так, ставки по гривневым кредитам для предприятий снизились с 20,5% до 20,2% годовых. Зато валютные займы для юрлиц несколько подорожали – с 5,5% годовых до 6,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вводят облегченные условия погашения кредитов для ряда внутренних переселенцев (ВПЛ) и жителей территорий, которые сильнее всего пострадали от боевых действий. Речь идет об обязательной реструктуризации долгов.

При этом за время полномасштабной войны выросла доля неработающих кредитов (NPL, просрочка 90 дней и более) – с 34 до 39% от общего количества займов. Однако банки не спешат массово судиться с украинцами за возвращение долгов по этим займам, а значит, кредиты, скорее всего, продадут коллекторам.

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