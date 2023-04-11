Для ряда украинцев вводят новые кредитные правила: что решили депутаты Рады

В Украине вводят облегченные условия погашения кредитов для ряда внутренних переселенцев (ВПЛ) и жителей территорий, которые сильнее всего пострадали от боевых действий. Речь идет об обязательной реструктуризации долгов.

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Соответствующие правительственные законопроекты № 9051 и № 9052 приняты 11 апреля в первом чтении. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, за документы проголосовали 297 и 298 депутатов Верховной Рады соответственно.

Обязательную реструктуризацию предлагается ввести на время действия военного положения и еще 30 дней после него. Также предусматривается списание пени и штрафов по потребительским кредитам

"Это касается людей, имеющих договоры о потребительском кредите с местом постоянного проживания или брошенным местом постоянного проживания которых является территория, на которой ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированная РФ территория", – объяснил Железняк. Речь идет о таких категориях заемщиков:

переселенцы, которые стоят на государственном учете как ВПЛ;

лица, которые постоянно проживают на территории, где велись или ведутся активные боевые действия;

лица, которые покинули территорию, где велись или ведутся активные боевые действия;

лица, которые проживают на временно оккупированной территории;

лица, которые покинули временно оккупированную территорию.

Однако, как сообщали в Кабмине, для "кредитных каникул" такие категории заемщиков должны соответствовать одному из дополнительных критериев:

единственным доходом семьи является социальная помощь или пенсия;

в состав семьи входит лицо с инвалидностью в результате войны, при этом совокупный доход всех членов семьи не превышает двух минимальных зарплат (13 400 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине дорожают кредиты для физических лиц. На этом фоне, а также в связи со снижением платежеспособности граждане все меньше занимают деньги у банков.

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