Украинцам могут резко поднять стоимость обслуживания карт ПриватБанка и Ощадбанка

ПриватБанк и Ощадбанк могут резко поднять тарифы на обслуживание карт и счетов из-за законопроекта №4354, который регулирует размер комиссии с банковских операций.

Об этом, как передает Gsminfo, заявили сами финучреждения. Если депутаты этот закон поддержат, то банки будут вынуждены установить более низкую комиссию за свои услуги, чем действует сейчас. Это обернется для финучреждений финансовыми потерями, которые частично переместятся на клиентов банков. Несмотря на то, что банковские организации против подобных инициатив, вероятно всего, их мнение не будет принята во внимание и законопроект утвердят, говорится в статье.

"Причем здесь пользователи банков, вы спросите? А дело в том, что банкиры будут вынуждены поднять стоимость обслуживания пользовательских счетов, непосредственно повлияет на среднемесячную сумму, которая снимается с карты клиента. Согласно предварительным подсчетам, в год за одну карточку каждый клиент банка будет платить по 200 гривен. Кроме того, от обслуживания украинских банков будут отключены популярные западные сервисы, включая Google Pay и Apple Pay", – пишет издание.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине началась лоббистская игра между ритейлом и банками за примерно 1 миллиард долларов в год. "Слуги народа" простой правкой к законопроекту могут кардинально изменить правила. Комиссию на банковские платежи при оплате картой хотят урезать в несколько раз. Сейчас с каждой оплаты картой банк забирает до 3%, а по новому предложению будет около 1%.