Українцям можуть різко підняти вартість обслуговування карток ПриватБанку та Ощадбанку

ПриватБанк і Ощадбанк можуть різко підняти тарифи на обслуговування карток і рахунків через законопроєкт № 4354, який регулює розмір комісії з банківських операцій.

Про це, як передає Gsminfo, заявили самі фінустанови. Якщо депутати цей закон підтримають, то банки будуть змушені встановити більш низьку комісію за свої послуги, ніж діє зараз. Це обернеться для фінустанов фінансовими втратами, які частково перемістяться на клієнтів банків. Незважаючи на те, що банківські організації проти подібних ініціатив, ймовірне за все, їх думка не буде взята до уваги і законопроєкт ухвалять, йдеться в статті.

"При чому тут користувачі банків, ви запитаєте? А справа в тому, що банкіри будуть змушені підняти вартість обслуговування користувальницьких рахунків, що безпосередньо вплине на середньомісячну суму, яка знімається з карти клієнта. Згідно з попередніми підрахунками, на рік за одну картку кожен клієнт банку буде платити по 200 гривень. Крім того, від обслуговування українських банків будуть відключені популярні західні сервіси, включаючи Google Pay і Apple Pay", – пише видання.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні почалася лобістська гра між ритейлом і банками за приблизно 1 мільярд доларів на рік. "Слуги народу" простою правкою до законопроєкту можуть кардинально змінити правила. Комісію на банківські платежі під час оплати картою хочуть урізати в кілька разів. Зараз із кожної оплати карткою банк забирає до 3%, а за новою пропозицією буде близько 1%.