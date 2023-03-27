Украинцам готовят депозиты по новым правилам: что задумали в НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) вводит новые правила для банков. Цель – сделать депозиты более привлекательными для украинцев с помощью повышения ставок. Ведь деньги на банковских вкладах работают на экономику страны и способствуют развитию кредитования, а средства на текущих счетах – "просто лежат" и не приносят выгоды.

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О планах Нацбанка узнал OBOZREVATEL. "Задача на ближайшее время: добиться увеличения депозитной ставки так, чтобы она как минимум покрывала уровень инфляции. Параллельно придется сократить темпы роста цен, которые на данный момент опередить практически невозможно", – говорится в материале.

В частности, уже с 4 апреля НБУ введет ставку в 25% на временные депозитные сертификаты для банков. Это значит, что банкам, которые будут соблюдать требования регулятора, станет выгоднее привлекать средства украинцев. Это, в свою очередь, усилит работу финучреждений над депозитными программами.

При этом с 11 мая для банков введут льготные нормативы формирования банками обязательных резервов на срочные средства на счетах физлиц (0% для физлиц в гривне). Это шаг направлен на развитие депозитного направления.

Украинцы не спешат относить деньги на депозиты

Пересмотреть политику НБУ вынудила неутешительная статистика по гривневым депозитам физлиц. Если до полномасштабной войны такие вклады составляли 46% депозитного портфеля банков, то теперь их доля – лишь 30%.

Одним из факторов уменьшения показателя стало то, что ставки по депозитам не покрывают инфляцию. К примеру, государственный ПриватБанк предлагает депозиты на 18-24 месяцев под 14% годовых. А инфляция в 2023 году ожидается на уровне 18,7%.

Другая причина – страх потерять сбережения из-за закрытия банка. При этом в условиях полномасштабной войны в Украине закрылись всего пять банков, большинство из которых принадлежало россиянам. В 2023-м НБУ уже успел объявить о ликвидации двух банков: Айбокс Банк и Банк "Форвард".

Чтобы успокоить клиентов банков, еще в апреле 2022-го в Украине появился закон, который на время военного положения и в течение трех месяцев после него гарантирует в случае закрытия банка возврата всей суммы вклада. Раньше Фонд гарантирования вкладов возвращал лишь суммы до 200 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ после начала полномасштабной войны был вынужден "печатать деньги" для финансирования расходов. Это создает "огромные риски для макрофинансовой стабильности", поэтому от такого инструмента решили отказаться.

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