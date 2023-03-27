НБУ использовал "опасный" инструмент и напечатал миллиарды, так больше не будут делать, – глава Нацбанка

Национальный банк Украины после начала полномасштабной войны был вынужден напечатать деньги для финансирование расходов. Это создает "огромные риски для макрофинансовой стабильности", поэтому от такого инструмента решили отказаться.

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Об этом глава НБУ Андрей Пышный рассказал в интервью Financial Times. Он отметил, что в 2022-м Нацбанк был вынужден напечатать миллиарды для покрытия дефицита. "Это было быстрое средство, но очень опасное", – сказал он.

Теперь же причин для использования этого инструмента нет. Пышный подчеркнул, что целью НБУ является поглощение избыточной ликвидности с помощью более жестких резервных требований и постепенное возвращение к плавающему обменному курсу.

Глава НБУ добавил, что соглашение с МВФ поможет "гарантировать, что коалиция доноров возьмет на себя обязательства предоставить помощь в размере около $40 млрд" в этом году. Он сказал, что НБУ в следующем месяце пересмотрит свой прогноз роста ВВП в 2023 году до 0,3% после 30-процентного падения за прошлый год, что отражает влияние российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины зимой.

Отметим, в Украине доля гривневых депозитов украинцев остается низкой (около 30% в депозитном портфеле банков, тогда как до полномасштабной войны в среднем было 46%). Украинцы хранят деньги на поточных счетах: средства не работают на экономику и создают дополнительные риски (если деньги начнут резко выводить из банковской системы). Чтобы исправить ситуацию, НБУ должен изменить часть правил.

Как ранее писал OBOZREVATEL, новая программа должна позволить преодолеть масштабный дефицит бюджета Украины. В 2023 году можно рассчитывать на 4-5 млрд долларов.

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