Украинский экспорт вырос на $5 млрд: Шмыгаль назвал страны, которым стали больше продавать

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Рынки и компании
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Украинский экспорт за первые пять месяцев 2021 увеличился более чем на 25%

Украинский экспорт за первые пять месяцев 2021 года увеличился более чем на 25%, или почти на 5 млрд долларов. Практически на 50% больше наша страна начала поставлять в Китай, США, Турцию, Великобританию.

Об этом в своем Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что такой замечательный результат дали благоприятная внешняя конъюнктура, а также расширение географии экспорта через поддержку украинского бизнеса.

Отмечается также, что в следующие 3 года экспорт украинской продукции вырастет минимум на 15 млрд долларов.

Украинский экспорт увеличился на 25%
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Украина начала поставлять за границу больше товаров
На 50% больше Украина начала экспортировать в Китай, США, Турцию, Великобританию.
Украина стала больше экспортировать

Напомним, ранее стало известно, что некоторые сырьевые товары, экспортируемые Украиной, подорожали больше всего за последний год. Среди них кукуруза, железная руда, медь, сахар. В подавляющем большинстве случаев ключевым виновником роста цен не был коронавирус.

В частности, кукуруза за последние 12 месяцев подорожала более чем в два раза. Сахар – тоже почти вдвое.

В целом Украина получает от экспорта до $50 млрд долл в год. Принято считать, что продаем мы больше всего именно сырья, но на самом деле оно составляет лишь 35% нашего экспорта. Еще 25% – своеобразные "полуфабрикаты" (некоторые металлы), а вот 40% – готовая, переработанная продукция (от подсолнечного масла до бытовой техники). На чем Украина зарабатывает валюту – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украине грозит торговый конфликт с Евросоюзом через предложенный правительством временный запрет на экспорт семян подсолнечника;

  • в 2020 году Украина, несмотря на пандемию коронавируса, торговала с 234 странами мира и расширила перечень экспортируемых. Рост экспорта украинской продукции наблюдается во Вьетнам и Китай.

УкраинаЭкспортДенис Шмыгаль