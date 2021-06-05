Украинский экспорт вырос на $5 млрд: Шмыгаль назвал страны, которым стали больше продавать

Украинский экспорт за первые пять месяцев 2021 года увеличился более чем на 25%, или почти на 5 млрд долларов. Практически на 50% больше наша страна начала поставлять в Китай, США, Турцию, Великобританию.

Об этом в своем Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что такой замечательный результат дали благоприятная внешняя конъюнктура, а также расширение географии экспорта через поддержку украинского бизнеса.

Отмечается также, что в следующие 3 года экспорт украинской продукции вырастет минимум на 15 млрд долларов.

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Напомним, ранее стало известно, что некоторые сырьевые товары, экспортируемые Украиной, подорожали больше всего за последний год. Среди них кукуруза, железная руда, медь, сахар. В подавляющем большинстве случаев ключевым виновником роста цен не был коронавирус.

В частности, кукуруза за последние 12 месяцев подорожала более чем в два раза. Сахар – тоже почти вдвое.

В целом Украина получает от экспорта до $50 млрд долл в год. Принято считать, что продаем мы больше всего именно сырья, но на самом деле оно составляет лишь 35% нашего экспорта. Еще 25% – своеобразные "полуфабрикаты" (некоторые металлы), а вот 40% – готовая, переработанная продукция (от подсолнечного масла до бытовой техники). На чем Украина зарабатывает валюту – читайте в материале OBOZREVATEL.

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