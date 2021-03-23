Україна різко наростила експорт у дві країни – Мінекономіки

Україна в 2020 році, незважаючи на пандемію коронавірусу, торгувала з 234 країнами світу і розширила перелік товарів, що експортуються. При цьому відзначається зростання експорту української продукції до В'єтнаму і Китаю – на 93% і на 98% відповідно.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки. "У 2020 році, незважаючи на поширення пандемії та пов’язану з цим світову кризу, Україна проводила торгові операції з 234 країнами та юрисдикціями, відкрила низку нових ринків та розширила номенклатуру експорту. Найбільш важливими показниками є феноменальне зростання експорту української продукції до В’єтнаму та Китаю – на 93% та на 98% відповідно", – заявив заступник міністра – торговий представник України Тарас Качка.

Серед позитивних тенденцій 2020 року можна відзначити поліпшення сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами. Україна скоротила негативне сальдо на $3,4 млрд. "Як наслідок супер не негативне сальдо становило лише $255,5 млн. Темп покращення сягнув 93,1%", – йдеться у повідомленні.

"Ми дотримуємось визначених торговельних пріоритетів на найближчі роки, розвиваємо та поглиблюємо співпрацю з іншими країнами через лібералізацію умов торгівлі, що зафіксовано в Експортній стратегії України. Розширення доступу українських товарів на світові ринки відбувається також способом укладання угод про вільну торгівлю та впровадженням інструментів спільних міжурядових комісій", – додав Качка.

Так, важливим для України стало набуття чинності 1 січня 2021-го Угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною і Сполученим Королівством Великобританії, а також Північної Ірландії. "Однією з найамбітніших цілей для нас є укладання "промислового безвізу", який дозволить продукції, виробленій в Україні, потрапляти на ринок ЄС без повторної сертифікації. Вже проведено 17 попередніх оцінних місій. Ми твердо налаштовані на підписання цього року Угоди АСАА, яка в перспективі дасть змогу охопити майже п’яту частину українського експорту до ЄС", – підсумував Качка.

Раніше стало відомо, що найбільший попит у Великобританії мають українське молоко, курятина, мед і равлики. Зазначається, що до кінця березня, поки триває перехідний період, експорт у Великобританію здійснюється за формами ветеринарних сертифікатів, які видаються для експорту підконтрольних товарів з України в ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна посіла друге місце за результатами минулого року за обсягом експорту всіх зернових культур, поступившись першістю США.