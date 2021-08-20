Украинский бизнес призвал Шмыгаля не допустить "старые кадры" в Бюро экономической безопасности

Члены коалиции "Украинский Совет Бизнеса" призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля не допустить "старые кадры" в Бюро экономической безопасности. В УСБ обеспокоены скандалами вокруг конкурса на должность руководителя БЭБ.

Сама идея создания Бюро родилась как реакция на многочисленные примеры неэффективной и выборочной деятельности налоговой милиции, которая в глазах бизнеса олицетворяла собой коррумпированность правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба коалиции.

В то же время в УСБ отмечают, что упорство, с которым руководство налоговой полиции взялось за дела накануне ликвидации этого органа, не смогло убедить общество в том, что ситуация в корне изменилась. По их словам, создание единого правоохранительного органа для расследования экономических преступлений в Украине не может сводиться к изменению вывески над дискредитированной налоговой милицией.

Видео дня

"Поэтому с самого начала разработки концепции нового органа по расследованию экономических преступлений и до голосования законопроекта в Верховной Раде ключевым требованием бизнеса было ограничение возможностей попасть в БЭБ для кадров из нереформированных правоохранительных и проверяющих органов", – сообщили представители коалиции.

В связи с этим украинский бизнес призвал премьер-министра при избрании директора БЭБ учесть положительный опыт создания НАБУ и САП. В частности, выбирать "новые лица", которые не имеют "институциональной памяти" работы в ГФС, СБУ и МВД.

"Руководитель новой структуры определяет стандарт работы для всего коллектива. Привлечение" проверенных "кадров, обремененных связями и опытом неэффективной работы, означает перенос проблем в новой институции и консервацию реформ в этом направлении", – резюмировали в УСБ.

Напомним, что Бюро экономической безопасности должно стать единым органом, который будет расследовать экономические преступления. Его планируется наделить полномочиями СБУ и фискальной службы. Последние соответственно утратят свои функции в этой сфере. Аппарат ведомства должен состоять из 4 тысяч сотрудников.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 22 марта подписал закон №1150-ІХ "О Бюро экономической безопасности Украины", который Верховная Рада приняла в январе этого года.

После принятия закона о Бюро экономической безопасности СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.