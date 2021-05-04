Украинский бизнес подал против России иски на 4,5 млрд долларов из-за оккупации

Украинский бизнес, который потерял собственность и прибыли от агрессии России на Донбассе и оккупации Крыма, подал иски в свыше 12 коммерческих арбитражей. Общая сумма претензий составляет более 4,5 млрд долларов.

"Мы активно поощряем наши предприятия, которые потеряли свою собственность, лишились прибыли, обращаться в арбитражи и отсуживать, отсуживать и еще раз отсуживать у российской стороны все, что они потеряли", – сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Дом".

По его словам, процессы только начались, но уже есть первые позитивные результаты.

"Если говорить о коммерческих арбитражах, у нас их более 12. А в рамках трех из них, как минимум, есть уже первые позитивные решения. Это совокупно где-то приблизительно 250 млн долларов", – сообщил замминистра.

В то же время Россия пытается обжаловать решения коммерческих арбитражей.

"Но это абсолютно не останавливает решения, которые вступили в законную силу. Поэтому насчитывается пеня, а все это ложиться на плечи простого российского налогоплательщика, который в какой-то момент скажет "а куда идут наши деньги?". И сколько бы российская сторона не оттягивала наступление абсолютно очевидных последствий, это все более и более удорожает цену", – резюмировал Енин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский назвал Россию страной-спонсором международного терроризма, которая несет угрозу всему миру.