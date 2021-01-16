Пионтковский назвал Россию страной международного терроризма

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский назвал Россию государством международного терроризма, которое несет угрозу всему миру.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо.TV", рассказав также о том, какие меры рассматривает новое руководство США.

По словам Пионтковского, речь идет о возможности объявления России спонсором международного терроризма, но этого недостаточно.

"Поведение России в Украине – торговля заложниками – это не спонсорство международного терроризма, это сам терроризм. Российская Федерация – не спонсор международного терроризма, а государство международного терроризма. РФ чрезвычайно опасна не только для своих соседей, но и для всего мира", – сказал он, приведя в пример захват Капитолия в Вашингтоне.

Также политолог считает, что Кремль будет отдавать украинцев по несколько человек, требуя взамен политические и военные уступки. По его словам, в РФ понимают, что для Украины это важнейшая психологическая тема.

Кроме того, Пионтковский назвал поведение Украины в минском процессе проигрышным, потому что Россия может освободить несколько украинцев и пойти на уступки, а затем снова взять в заложники еще больше людей.

В связи с этим публицист дал рекомендацию главе государства: "Президент Зеленский должен заявить, что мы имеем дело с международными террористами и они шантажируют нас жизнями захваченных заложников".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный президент США Джо Байден может усилить переговоры в "нормандской формате", поскольку он "хорошо понимает вопрос Украины и России".