Украинские крупные предприятия внедряют экостандарты, но попадают под прессинг: в чем проблема

В последние годы крупные промышленные предприятия Украины, понимая свою ответственность за экологию, в условиях практически полного отсутствия системы финансирования со стороны государства, начали инвестировать огромные суммы для уменьшения негативного влияния на окружающую среду. Однако все их старания остаются незамеченными экологическими активистами.

На некоторые из таких примеров обращается внимание в материале OBOZREVATEL. В частности руководитель Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок подтвердила деятельность предприятий в направлении модернизации и внедрения всевозможных экологических инициатив.

Но так называемое "неравнодушное сообщество" никоим образом не реагирует на все усилия по эко-модернизации предприятий и приведение их работы к европейским стандартам. Вместо этого они ищут реальные и придумывают фейковые "преступления" промышленников, с чем регулярно сталкиваются едва ли не все предприятия.

В материале отмечается, что это явление стало настолько массовым, что появился новый термин – "экологический терроризм". Ведь экология и защита окружающей среды все больше превращается не в цель, а в средство. Средство достижения людьми, называющими себя "экоактивистами" собственных политических, финансовых или бизнес-целей.

В качестве примера можно привести один из комбинатов Украины. Когда он производил большую часть загрязнений в городе – то оказывался под шквалом критики "экоактивистов". При этом они требовали не инвестиций в его экологичность, а полного закрытия одного из ключевых предприятий города, которое дало работу тысячам жителей и входит в число основных наполнителей городского бюджета.

Когда же предприятие путем модернизации выполнило главное требование "активистов" – "дышать чистым воздухом" – ни одна из многочисленных организаций и инициатив не обмолвилась и словом.

При этом обычно всплески внимания к проблеме у экоактивистов чаще совпадали с выборами или важными для предприятия датами, а в "межсезонье" их активность существенно падала, что может свидетельствовать о преследовании собственных целей.

"Не потому ли, что экология на самом деле никогда и не была основной целью их бурной деятельности?" – отмечается в материале.

Стоит отметить, что все изменения предприятий по уменьшению влияния на окружающую среду не могут происходить быстро. Но вина за слишком медленное снижение вреда для экологии – не столько на самих предприятиях, сколько на государстве. Ведь оно, запустив процесс реформирования природозащитного законодательства и утверждая многочисленные "планы действий", "забыло" создать действенную систему финансирования всех этих мероприятий, механизмы стимулирования модернизации.