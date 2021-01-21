Игра в молчанку: почему экоактивисты прессуют бизнес и игнорируют движение Украины к катастрофе

Многочисленные экомитинги под стенами крупных промышленных предприятий давно стали обыденностью. При этом активисты, выискивающие большие и малые проблемы в работе крупных производств, упорно молчат о примерах решения этих проблем. И практически "не замечают", что Украина на всех парах несется к дефициту питьевой воды и стремительной потере плодородия черноземов, которые ожидают нас уже в ближайшие годы, а также на то, что уже в этом году Киев может оказаться перед угрозой эвакуации.

О возможных причинах такой избирательности, том, почему защита окружающей среды стала не главной целью, а кормушкой, а также о том, откуда на самом деле на нас подстерегает угроза экологической катастрофы – читайте дальше.

"Неудобная" модернизация

В конце декабря в Украине был завершен самый масштабный в истории независимой Украины экологический проект: реконструкция аглофабрики ММК имени Ильича имени в Мариуполе. За период проведения работ, которые растянулись на 7 лет, Группа Метинвест инвестировала около 160 млн долларов. И эти расходы полностью себя оправдали, ведь до 80% процентов всех выбросов ММК имени Ильича приходились именно на эту аглофабрику – сегодня же, отчитываются на меткомбинате, ситуацию удалось кардинально улучшить.

В ходе реконструкции на аглофабрике была установлена сложная двухступенчатая система очистки газов, главным поставщиков оборудования и технологий для которой выступила итальянская компания Termokimik Corporation.

Очистка происходит в два этапа. Сначала современные циклоны Hurriclone отфильтровывают грубые частицы пыли: они отныне не будут оседать на улицах Мариуполя, а направятся на повторное использование в производстве. На втором этапе газ доочищается от пыли и серных соединений в мощных рукавных фильтрах: на этом этапе выбросы пыли снижаются в десять раз.

"Нормативы [в советские времена] предусматривали уровень выбросов пыли аглофабрики до 300 мг/куб.м., А наши газоочистители обеспечивают 15-20 мг куб.м при установленных украинским законодательством 50 мг/куб.м", – пояснил руководитель проекта модернизации аглофабрики Андрей Панченко.

Поэтапное введение в эксплуатацию всех новых фильтров позволит снизить выбросы серы в атмосферу почти вдвое, а пыли – и вовсе на 90%.

Поэтому после реконструкции уровень выбросов на аглофабрике ММК имени Ильича полностью соответствует европейским стандартам.

"Теперь аглофабрика на ММК имени Ильича – не только крупнейшая в Европе, но и самая экологична ия современная", – прокомментировал завершение многолетней дорогостоящей работы генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Бизнес vs активисты

По данным из открытых источников, до реконструкции аглофабрика ММК имени Ильича генерировала до 40% всех загрязнений в Мариуполе, поэтому предприятие периодически оказывалось под шквалом критики местных активистов. И небезосновательно, ведь завод был построен еще в советские времена. Поэтому, чтобы увидеть, как дымит аглофабрика и понять, что пользы мариупольцам мощные выбросы приносят мало, не надо было иметь экологического образования.

Правда, вместо попыток наладить конструктивный диалог, многочисленные самопровозглашенные экологи прибегали к громким митингам, на которых требовали не инвестиций в экологичность предприятия, а... полного закрытия одного из ключевых предприятий Мариуполя, которое дало работу тысячам жителей города и входит в число основных наполнителей городского бюджета.

К тому же всплески внимания к проблеме в экоактивистов странным образом совпадали с выборами или важными для предприятия датами. В "межсезонье" же их активность существенно падала – и исчерпывалась разве периодическими обсуждениями в соцсетях, которые перманентно скатывались к переходу на личности и оскорблениям в адрес менеджмента и главного инвестора – Группы Метинвест.

А вот о многомиллионных инвестициях в повышение экологичности ММК имени Ильича и о том, что проведенная реконструкция таки приблизила воплощение в жизнь главное требование экоактивистов – "дышать чистым воздухом" – ни одна из многочисленных организаций и инициатив не обмолвилась и словом. Не потому ли, что экология на самом деле никогда и не была основной целью их бурной деятельности? Ведь кое-кто даже построил на многолетней борьбе с "Метинвестом" собственную политическую карьеру.

В области эко-модернизации промышленности – не все так плохо

В похожей ситуации тотального прессинга со стороны так называемых экоактивистов, которые выдвигают невыполнимые ультиматумы и полностью игнорируют усилия по экологической модернизации со стороны администрации предприятия, столкнулись и на "Арселор Миттал Кривой Рог". Здесь тоже пытаются вкладывать усилия и средства в проекты, которые сделали бы это предприятие экологичнее. К примеру, в 2020-м здесь продолжили масштабную агломерационного цеха № 2, общая стоимость которого прогнозируемо составит около 180 млн долларов.

Пробуют на бывшей "Криворожстали" решать и проблему накопления металлургических шлаков. Прошлым летом предприятие передало 50 млн тонн таких отходов производства государственному предприятию "Новые технологии дорожного строительства". Шлаки, накопление которых является огромной проблемой не только для Кривого Рога, но и для всех промышленных регионов Украины, будут переработаны в шлаковый щебень и песок – и превратятся в материал для строительства новых современных автотрасс.

А по итогам позапрошлого года "Криворожсталь" даже получил награду на всеукраинском бизнес-форуме "Экотрансформация-2019" в номинации "Лидер эко-инвестиций" – за усилия по модернизации аглофабрики, установку современных рукавных фильтров и систем онлайн-мониторинга выбросов газов и пыли на всех агломашинах комбината, а также за внедрение комплекса перехвата ливневых вод и создание замкнутого цикла на линии травления холодного проката.

Положительных сдвигов в направлении экологизации крупных предприятий – не так и мало. И уж точно больше, чем об этом можно судить по картинке, которую формируют СМИ и активисты.

"В рамках проекта "Экотрансформация" мы уже три года подряд собираем такие положительные примеры. В Украине есть ведущие бизнесы, которые понимают свою ответственность и в условиях практически полного отсутствия системы финансирования таких мероприятий со стороны государства из собственных средств инвестируют огромные суммы для того, чтобы улучшить свои взаимоотношения с окружающей средой. Примеров много. И в водной сфере они есть, и в металлургии, и в энергетике. Предприятия модернизируются, но слишком медленно и не с тем результатом, которого требует государство и международное сообщество", –рассказывает OBOZREVATEL руководитель Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок.

И вина за слишком медленное снижение вреда промышленности для окружающей среды – не только и не столько на самих предприятиях, сколько на государстве, которое, запустив процесс реформирования природозащитного законодательства и утверждая многочисленные "планы действий" по достижению запланированного улучшения, "забыло" о главном: создать действенную систему финансирования всех этих мероприятий, механизмы стимулирования модернизации. Ведь в условиях мирового экономического кризиса и падения промышленности, возлагать все финансовое бремя исключительно на бизнес и исключительно через механизм штрафов – недальновидно. И как следствие, такие полумеры в области модернизации энергетической отрасли, например, уже за десяток лет могут не просто привести к веерным отключениям энергетики, а оставят Украину наедине с энергетическим коллапсом.

Защита окружающей среды: не цель, а средство

Но так называемое "неравнодушное сообщество" никоим образом не реагирует на все усилия по эко-модернизации предприятий и приведении их работы к европейскими стандартами, вместо этого предпочитая искать реальные и придумывать фейковые "преступления" промышленников, с чем регулярно сталкиваются едва ли не все предприятия. Массовость этого явления даже породила новый термин – "экологический терроризм". Ведь экология и защита окружающей среды все больше превращается не в цель, а в средство. Средство достижения людьми, называющими себя "экоактивистами" собственных политических, финансовых или бизнес-целей. Политологи уже ставят обещания решить экологические проблемы "здесь и сейчас" в один ряд с другими манипулятивными предвыборными технологиями вроде скупки голосов избирателей. Ведь обеспечить уже завтра свежий воздух и чистую воду или превратить шлакохранилища в цветущие сады – не получится. А подобные заявления без пошагового плана действий улучшат жизнь рядового украинца еще меньше, чем полученный перед выборами пакет гречки.

"Сегодня существует мода на этот экологический популизм. И эта же мода перекинулась и на территорию Украины. Многие, очевидно, на этом зарабатывает дивиденды, как финансовые, то политические. Мы просто не думаем о будущих поколениях, даже не о следующих, а и о дне завтрашнем для себя, а сегодня распродаем все, что только можно распродать в Украине", – констатировал политолог Кость Бондаренко.

А директор Украинского Института политики Руслан Бортник даже имеет собственный рецепт выявления тех экоактивистов, для которых защита окружающей среды никогда и не был движущей силой деятельности:

"Вопросов экологических масса, у нас нет никакой экологической сферы, где все было бы хорошо... Активисты, выбирая ту или иную тему, хорошо разбираются, где именно можно пропиариться и давить на политиков, власть, предприятия... Часть из них – просто "заробитчане" . И надо смотреть, как долго они занимаются экологическими проблемами, какие достижения имеют, нет ли там коррупционного шлейфа, шантажа или сговора с бизнесом".

У профессиональных экологов – своя точка зрения на то, почему те, кто так громко и активно добивается снижения загрязнения окружающей среды от промышленных гигантов, часто так упорно "не замечают" положительных сдвигов.

"С одной стороны, эти активисты боятся обвинений в лоббизме. А любой рассказ о достижениях предприятий будет восприниматься уже как пиар. Это перекос, который надо устранять путем качественной коммуникации между бизнесом и обществом. С другой стороны – действительно, есть огромное количество объединений, которые заказы имеют именно на борьбу с предприятиями. И мы, участвуя во всех этих митингах, должны ответить на вопрос: а чего мы хотим? Готовы ли к тому, что добившись закрытия мощного предприятия, получим тысячи людей без работы и еще больший негатив в обществе? Должна быть четко озвучена конечная цель – и часто ситуации вокруг промышленных предприятий намекают: улучшение состояния окружающей среды не всегда является основной целью таких экологических акций", – считает Цыганок.

По ее мнению, лакмусом настоящей цели пикетов мощных промгигантов может стать точечность и избирательность эко-митингов. Если, например, под стенами крупного завода регулярно появляются активисты, требующие прекратить сбрасывать отходы в водоем, а к коммунальному предприятию, которое делает то же самое, у них вопросов не возникает – происходит манипуляция.

"Здесь мы видим как раз финансовый интерес таких активистов, потому что с бизнеса можно получить какие-то определенные "дивиденды", тогда как коммунальные предприятия в Украине – на грани банкротства. Возникает вопрос: а действительно ли речь о состоянии окружающей среды?", – говорит Цыганок.

Если же мишенью пикетов раз за разом становятся одни и те же конкретные предприятия – ответ на вопрос о настоящих целях становится очевидным.

Тем более, что, по наблюдениям профессиональных экологов, наибольший вред природе наносят вовсе не промышленные гиганты, а предприятия среднего бизнеса. Ведь к крупным производителям приковано повышенное внимание, тогда как меньшие часто остаются вне поля зрения активистов и контролирующих органов. Убедиться в этом можно было бы, если бы в Украине наконец была введена действенная система экомониторинга. Но государство движется в этом направлении слишком вяло. А активисты, которые якобы так сильно болеют за снижение промышленных выбросов – похоже, не все заинтересованы в том, чтобы общество увидело реальную картину и узнал о реальных загрязнителях.

Не промышленностью единой...

Негативное влияние промышленности на окружающую среду до сих пор остается болезненным вопросом для Украины. Впрочем, это далеко не единственная и уж точно не главная экологическая проблема в нашей стране.

В прошлом году Всемирный фонд дикой природы опубликовал отчет, в котором указанные шокирующие реалии украинской экологии. В частности эксперты WWF отмечают, что наше государство стремительно теряет леса. Сейчас лесные насаждения занимают около 16% территории государства – около 10,4 млн га. Однако из-за катастрофической ситуации с несовершенством законодательства в этой сфере и неконтролируемых вырубок лесные массивы стремительно уменьшаются. Как следствие, каждый пятый вид животных и каждый восьмой вид растений, которые есть в Красной книге Украины – на грани исчезновения. В частности, в Украине практически не осталось рысей и бурых медведей. Однако активисты не спешат становиться на защиту флоры и фауны и пикетировать органы власти с требованием принять немедленные меры, чтобы это остановить.

Незаметно со стороны "активной общественности" и внимания к еще одному последствия бесконтрольной вырубки лесов – мощным наводнениям в западных регионах Украины, которые ежегодно причиняют огромные экономические, а порой и человеческие потери.

Также замалчивается и то, что уже через несколько лет украинцы могут столкнуться с колоссальной проблемой – дефицитом питьевой воды.

"Состояние водных ресурсов в Украине – это просто катастрофа! Нам нужна качественная водная реформа. Мы уже как минимум года три призываем подумать об этом и государство, и бизнес, но как-то вопрос все время откладывается. Как следствие, мы просто утонем в стоках. И уже через несколько лет Украина может остаться без качественной питьевой воды, она станет для нас таким же дорогим ресурсом, как в свое время произошло в Израиле. Это спровоцирует миграцию, потому что города и села образовывались всегда у водоемов. Но никто на это не реагирует", – говорит Цыганок.

В ближайшей перспективе – и потеря Украиной привычного титула "житницы Европы". Из-за деградации и загрязнения почв, мы совсем скоро можем остаться без самого нашего богатства, которое могло бы стать неисчерпаемым источником экономического развития. Однако и об этом активисты молчат.

А традиционно проигнорированные "общественностью" пожары в Чернобыльской зоне уже в следующем году, по прогнозам экологов, могут вообще завершиться срочной эвакуацией жителей Киева.

"Опасность очень высока! Уровень радиации при горении лесов – а пылать этой весной будет обязательно – он будет просто настолько превышен, что есть риск эвакуации всей столицы. Мы сейчас уже заручились поддержкой специалистов из Чернобыльской зоны, чтобы людям об этом рассказать. Потому что когда горело в прошлом году, превышение радиационного фона было в десятки раз. А по прогнозам синоптиков весной 2021 года ветер, который будет нести горелые остатки и радиацию, будет дуть в сторону Киева. Поэтому реагировать на эту проблему должны все. Но за год ничего не было сделано для предотвращения возможной катастрофы. И активисты почему-то молчат", – разводит руками Цыганок.

Избирательность и явная заинтересованность большинства так называемых экоактивистов в чем угодно, кроме собственно решения проблем, которые затронут каждого, подрывает доверие к экологам целом. И хотя эксперты прогнозируют постепенное снижение эко-хайпа – общество может потерять много времени, разбираясь, для кого сохранение природы – цель, а для кого – средство.

И время, когда мы можем предотвратить экологические катастрофы, надвигающиеся на Украину, будет безвозратно упущено.