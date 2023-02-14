Украина создает экстренный запас нефти, бензина и дизеля: Шмыгаль раскрыл подробности

Украина создаст государственнй запас нефти и нефтепродуктов минимум на два месяца. Особые требования будут выдвигаться к хранению топлива – система должна быть диверсифицированной, чтобы обезопасить запас.

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Соотвествующий законопроект одобрил Кабинет министров на заседании 14 февраля, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль. Следующем шагом станет регистрация документа в Верховной Раде.

В проекте закона предлагается создать запас нефти, бензина, дизеля, автогаза и т.д. в объеме, которого хватит на 61 день. Это минимальный размер резерва, на практике государственный запас может быть больше.

Создавать такой топливный резерв планируется совместно с представителями бизнеса. Сотрудничество государства и частных компаний будет происходить по вопросам "хранения, безопасности, мониторинга и репортинга" топлива, отметил Шмыгаль.

Использовать резерв топлива будут в случае кризичной ситуации. Нефть и нефтепродукты разрешается направлять только на внутренние нужды Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, объем запасов нефтепродуктов напрямую влияет на цену топлива в Украине. Так, за последние месяцы в стране накопили достаточно топлива, чтобы цены на АЗС снизились на 4-5 грн за литр.

При этом падение цен на автомобильное топливо может продолжится даже весной. Обычно в этот период спрос растет. Рынок также перестраховался на случай дефицита в ЕС после вступления в силу эмбарго на нефтепродукты из России. Поэтому запасы горючего в сетях АЗС оказались даже выше довоенного уровня.

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