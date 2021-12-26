Украина сможет полностью отказаться от газа из РФ: экономист назвал условие и срок

Украине следует форсировать добычу собственного газа с участием иностранных партнеров. В таких условиях через 5-10 лет наша страна сможет полностью отказаться от российского газа.

Цель, которую можно достичь в более короткой перспективе – загрузка газотранспортной системы Украины собственным газом на 20-30%. Такое заявление в эфире программы The Guest на телеканале OBOZREVATEL сделал экономист Александр Савченко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"У нас очень большие запасы газа. Давайте резко увеличим добычу газа и введем энергосбережение. Тогда через 2-3 года мы действительно сможем превратиться из импортера газа в страну-экспортера, которая продает газ", – сказал он.

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В этом контексте экономист отметил, что Украина могла бы приглашать развивать этот бизнес компании из США или Германии. "Вы хотите нам помочь? Приглашаем ваш бизнес, инвестируйте, качайте газ".

"У американцев есть фантастические технологии. Они способны за полгода разворачиваться с нуля до добычи. Немцы не так быстры, но тоже, если делают, то делают профессионально", – сказал Савченко.

Он уточнил, что с юридической точки зрения такие предприятия будут "украинскими предприятиями с иностранным капиталом, они должны зарегистрироваться здесь, платить налоги, платить ренту".

По мнению экономиста, подобный подход принесет огромные положительные сдвиги. По меньшей мере, это позволит загрузить украинскую ГТС.

"Мы можем загрузить свою трубу. Не ждать и не молиться: закроют – не закроют… Через 5-10 лет можем сказать России: нет, мы у вас газ качать не будем, у нас своего достаточно", – спрогнозировал он.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский озвучил инициативу по энергоэффективности, которая будет стоить 300 миллиардов гривен. Она предполагает модернизацию жилых домов, школ, коммунальных учреждений и т.д.