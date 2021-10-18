Украина не будет национализировать европейский газ – "Нафтогаз"

Украина до сих пор не возобновила закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ), остановленную 4 октября. По состоянию на 18 октября, украинские ПХГ заполнены на 60%, что на 34% меньше, чем в это же время в прошлом году, – в них хранится 18,66 млрд кубометров топлива. Однако национализировать европейский газ Украина не будет.

Ежесуточный отбор газа осуществляется на уровне 16-17 млн кубометров, сообщает госкомпания "Укртрансгаз". При этом важно помнить: не весь газ, хранящийся в ПХГ, принадлежит Украине – 10-15% его является собственностью стран Европы.

Впрочем, не исключено, что Украина выкупит его. Об этом сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко у себя в Facebook.

"В наших ПХГ хранят газ европейские компании, потому что они верят Украине. Эти объемы составляют 10-15% общих. Путин говорит, что мы хотим этот газ национализировать. Однако европейские компании могут продавать этот газ в Украине, если на него здесь будет спрос по текущей рыночной цене", – говорится в заявлении.

Видео дня

При этом Витренко заверил: даже без учета "европейского" газа, собственных запасов Украине вполне хватит для успешного прохождения отопительного периода. "Даже если его вывезут, то ничего критичного не произойдет, у нас останется достаточно газа", – утверждает глава "Нафтогаза".

Согласно данным "Укртрансгаза", по состоянию на 1 октября 2021 года, иностранные заказчики услуг хранили в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад" 2,8 млрд кубометров газа. Еще 0,8 млрд принадлежали компаниям-резидентам.

Важно понимать: на протяжении последних двух лет иностранные компании большую часть из хранимого ими газа в ПХГ Украины не возвращали в Европу. Вместо этого они растаможивали его и реализовывали на украинском рынке.

Заявления президента РФ Владимира Путина о сильной изношенности ГТС Украины являются неправдивыми, отмечает Витренко. По его словам, украинская труба не только без проблем прокачала более 60 млрд кубометров газа в 2020 году, но может справится с большими объемами.

"Эту историю Россия продвигает уже не первый год, однако она совершенно не соответствует действительности. У нас на основных маршрутах идет не одна труба, а несколько (до пяти) и поэтому есть резерв, в отличие от того же "Северного потока", где резервных труб нет. Мы даже можем проводить ремонт, не останавливая весь трубопровод", – подчеркнул глава "Нафтогаза".

Пропускная способность украинской ГТС на выходе составляет 146 млрд кубометров, из которых лишь 40 миллиардов используется для транзита. Более того, в 2020 году этот показатель составлял 65 млрд кубометров.

Т.е., транзитные мощности ГТС Украины сейчас не используются РФ даже наполовину. Соответственно, запас для того, чтобы не лопнуть от увеличения поставок газа в Европу, система имеет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Нафтогаз" будет добиваться участия в сертификации "Северного потока-2". В компании считают, что запускать работу газопровода нельзя из-за того, что РФ использует его в качестве оружия против Украины.