Украина национализирует около полутора тысяч вагонов из России и Беларуси

Государственное бюро расследований (ГБР) инициировало национализацию почти 1 400 железнодорожных вагонов из России и Беларуси. Они находились на территории Полтавской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Отмечается: после изъятия имущество оккупантов будет передано на нужды Украины.

"ГБР инициировало национализацию почти 1 400 железнодорожных вагонов из России и Беларуси, которые находились на территории Полтавской и Днепропетровской областей. Владельцы вагонов – физические и юридические лица Российской Федерации и Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Верховной Раде одобрили законопроект, определяющий порядок национализации имущества россиян и украинцев, которые публично отрицают войну России против Украины.

Согласно документу, все национализированное имущество будет направленно "в счет будущей репарации в пользу Украины". Закон определяет, что национализировать будут имущество компаний и граждан:

поддерживающих установление и утверждение временной оккупации части территории Украины;

которые не остановили или не прекратили осуществление своей экономической деятельности на территории России в период действия военного положения в Украине.

Под действие закона подпадают:

физические лица-граждане РФ;

лица, не являющихся гражданами России, но имеющих тесную связь с нею (к примеру, имеющих место жительства или занимающихся основной деятельностью там);

юридические лиц (их филиалы, представительства), работающие в Украине, но бенефициаром которых является РФ;

юрлица в Украине, у которых РФ владеет (прямо или косвенно) долей в капитале или является учредителем/бенефициаром.

Кроме того, национализировать имущество могут у физических или юридических лиц независимо от гражданства и места жительства – при условии их публичного отрицания или поддержки войны России против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине национализируют все российские ж/д вагоны, которые остались на территории страны. В "Укрзалізниці" подсчитали, что это более чем 15 000 тыс. вагонов, которые принадлежат 250 компаниям.

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