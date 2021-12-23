Украина начала расследование по импорту сыров

В Украине будет проведено специальное расследование по импорту некоторых видов сыров. При этом страна происхождения продукта во внимание приниматься не будет. В общем же в Украину в последнее время ввозится все больше иностранного сыра – только накануне зимних праздников было импортировано несколько тысяч тонн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики. Соответствующее решение приняла Межведомственная комиссия по международной торговле.

"Комиссия возбудила специальное расследование по импорту в Украину некоторых видов сыров. Независимо от страны происхождения и экспорт", – говорится в сообщении.

Украину перед Новым годом "завалили" импортным сыром

Накануне зимних праздников в Украину ввезли около 4 тыс. тонн сыра. По словам экспертов, это должно существенно повлиять на формирование цены на продукт. Прежде всего, ввоз огромного количества иностранного сыра отобразится на украинских производителях, которые могут оказаться вынуждены снижать цены на свою продукцию.

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Об этом сообщает ТСН, отмечая: в сложившейся ситуации у украинских производителей сыра есть только 2 варианта действий. В частности:

либо сокращать производство;

либо существенно снижать цены на свою продукцию – чтобы товар продавался.

Украинский сыр никому не нужен?

Украина значительно нарастила импорт сыров. В то же время, экспорт украинских сыров ничтожно мал.

Главный фактор, почему сами украинцы не покупают свои сыры – их цена. Импортный продукт банально дешевле.

Причин для этого несколько. Во-первых, дефицит молока и увеличение его цены. По сравнению с той же Польшей или Беларусью, где молоко стоит куда дешевле, в Украине цены на сыры значительно выше.

Во-вторых, огромные наценки дистрибьюторов (около 12%-15%) и торговых сетей (еще 15%-20%). Из-за этого розничная цена украинского сыра может составлять до 200 грн/кг, тогда как европейский продается на 25-50 грн дешевле.

В-третьих, в Украине более дорогое производство. В то время, как на наших предприятиях задействовано большое количество людей (которым нужно платить зарплату, с которой нужно платить налоги), в Европе все максимально автоматизировано.

Сколько стоит сыр в столичных супермаркетах

По состоянию на 21 декабря, в супермаркетах цена на твердый сливочный сыр установилась на уровне 240-350 грн/кг. Как засвидетельствовал мониторинг OBOZREVATEL, она, в частности, составляет:

"Сильпо" – 249,4 грн/кг;

Novus – 349 грн/кг;

Metro – 309,9 грн/кг;

Varus – 239,9 грн/кг.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ряд кондитерских компаний сообщили о планах полностью или частично свернуть производство продукции. Причина – высокие цены на газ.