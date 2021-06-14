Украина может подать в суд на 'Газпром' за транзит газа из Азии, – Витренко

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина готова подать в суд против российского "Газпрома", дабы разблокировать транзит газа из Центральной Азии. Украинская компания готовит официальные запросы на разрешение на транзит.

Об этом сообщает УНН. "Газпром" контролирует транзит газа по своим трубопроводам в Украину из Азии. Он блокировал это направление в течение 15 лет, и, если ситуация не изменится, Витренко заявил, что готов обратиться в антимонопольные органы Евросоюза и привлечь российскую компанию в международный арбитраж.

"Это изменит правила игры, потому что, как мы все понимаем, существует огромный потенциал в основном для транспортировки газа из Центральной Азии через Украину в Европу. Речь идет о десятках миллиардов кубометров. Один только центральноазиатский газ может заполнить всю газотранспортную систему Украины", – сказал Витренко в интервью газете Financial Times.

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Касательно запроса на разрешение на транзит газа из Центральной Азии, Витренко ответил, что этот процесс может занять месяцы. "Если они скажут "нет", то следующим шагом будет жалоба и арбитраж", – отметил глава правления.

Ранее Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз" начал документирование злоупотреблений российским "Газпромом" доминирующим положением на рынке газа. Компания готовит иск в международный арбитраж.

"Надо было установить новые факты нарушений, подать жалобу в европейский антимонопольный орган и подать в новый арбитраж. Этим мы сейчас занимаемся", – заявил Витренко эфире телеканала ICTV.

Кроме того, он считает, что идея создания консорциума по управлению ГТС Украины не заинтересует ее потенциальных участников, пока "Газпром" блокирует возможность доступа к покупке российского или среднеазиатского газа для транзита через Украину.

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