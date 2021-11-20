Украина готова продлить контракт с "Газпромом" на 15 лет: Шмыгаль назвал условия

Украина хочет продлить действующий контракт на транзит газа с российским "Газпромом" на 15 лет, то есть до 2041 года. При этом Киев будет добиваться сохранения текущих условий, которые прописаны в соглашении. Также Украина готова предложить скидку, если Россия согласится увеличить объемы поставок.

Кроме того, Украина планирует всеми силами препятствовать введению в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода".

"Есть существующий контракт до 2024 года. Мы хотим его продлить и ведем по этому вопросу переговоры с нашими европейскими партнерами, потому что от них тоже зависит продление этого контракта. Для нас идеальным сроком является продление на 15 лет", – заявил глава правительства.

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Он уточнил, что речь идет о пролонгации контракта на тех же условиях, которые есть сейчас. Это, в частности, принцип "качай или плати".

Согласно ему, заранее устанавливаются объемы транзита газа, за которые платит "Газпром". Оплата должна происходить, даже если фактические объемы ниже или вообще отсутствуют.

Кроме этого, Украина не против и увеличить транзит газа до 55 млн кубометров, причем со скидкой. "Этот излишек мы готовы транзитировать по цене вдвое ниже, чем в действующем контракте", – сказал Шмыгаль.

Также Киев намерен использовать отсрочку в сертификации "Северного потока-2", чтобы не допустить запуск газопровода. Шмыгаль уверен, что в будущем Россия будет еще активнее использовать этот газопровод для влияния на энергетический рынок как Украины, так и всей Европы.

"Мы не одни в этой борьбе за недопущение работы "Северного потока-2". <...> Как мы будем использовать дополнительное время?.. Так же, как использовали до этого, очень активно работая на дипломатическом фронте... Есть установленные правила, есть Третий энергопакет, и все должны его придерживаться", – отметил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявлял, что Украина "хоть сегодня" готова подписать транзитный контракт с объемами не менее 45 млрд куб. м газа в год. В то же время российская сторона не отвечает на предложения.

Также напомним, что Украина не покупает газ напрямую у компании" Газпром" уже 6 лет. Последний раз это делали в ноябре 2015 года.